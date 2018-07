Feuerwehr mit mehr Einsätzen Die Hohnsteiner Ortsfeuerwehren steuern auf einen Einsatz-Rekord zu. Im ersten Halbjahr 2018 sind es fast so viele wie im gesamten Jahr 2016.

© Marko Förster

Hohnstein. Die Hohnsteiner Ortsfeuerwehren mussten in diesem Jahr bereits zu 41 Einsätzen ausrücken, darunter Unfälle, Baumstürze und Brände. Das geht aus der Feuerwehrstatistik der Stadt hervor. Damit steuern sie auf eine weitere Rekordzahl zu. Im Jahr 2017 wurden die Ortswehren 64-mal gefordert. Daran beteiligt waren insgesamt 681 Kameraden. Im Einsatz waren sie vor allem bei Aufräumarbeiten nach Baumstürzen und das insgesamt 26-mal. Außerdem mussten sie drei Brände beziehungsweise Schwelbrände löschen. Darüber hinaus gab es in 13 Fällen Ölspuren zu beseitigen. Ihre Einsatzbereitschaft war auch bei insgesamt acht Unfällen und Ähnlichem vonnöten. Siebenmal waren die Hohnsteiner Ortswehren auch für Hilfeleistungen an Personen gefragt, so unter anderem zur Unterstützung weiterer Rettungskräfte. Zweimal mussten sie Menschen aus Notlagen befreien. Im Jahr 2016 waren es nur ganze 46 Einsätze. (SZ/aw)

zur Startseite