Feuerwehr braucht ordentliche Toiletten Auch Duschen fehlen. Die Kameraden weichen dazu in eine Gaststätte aus. Jetzt soll sich etwas ändern.

Schönfeld. Beim Feuerwehreinsatz wegen des brennenden Harvesters in Liega am 18. Juni kam das Problem zum Tragen: die Einsatzkräfte haben in Liega keine Toiletten und Duschen. Sie nutzten jene der Gaststätte „Zum Wegweiser“, wie jetzt in der Ratssitzung bilanziert wurde. Allerdings sahen die danach freilich nicht mehr sauber aus.

Wie Bürgermeister Hans-Joachim Weigel (DSU) erklärte, soll die Ortswehr in Liega offiziell reaktiviert werden. Dann würde auch wieder Wasser am Gerätehaus in der Hauptstraße anliegen. Auch ein Abwasseranschluss muss dann geregelt sein. Im Hauptausschuss des Gemeinderates soll das Problem erneut besprochen werden. Laut Feuerwehrbedarfsplan sei jetzt aber erst mal ein neues Fahrzeug für Linz wichtig, heißt es aus der Gemeindeverwaltung. (SZ/krü)

