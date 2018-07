Feuer unter der Autobahnbrücke In Bautzen brannte am Dienstagabend ein Hang. Die Ursache ist noch unklar.

Feuerwehreinsatz unter der Brücke. © LausitzNews.de/Toni Lehder

Bautzen. Zu einem Brand musste die Feuerwehr am Dienstagabend an den Bautzener Stadtrand ausrücken. Unter der Autobahnbrücke zwischen den Abfahrten Bautzen-Ost- und Bautzen-West hatte sich aus noch unklarer Ursache Gras an einem Hang entzündet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. (szo)

