Festort wegen Waldbrandstufe verlegt Die Macher vom „Frühschoppen an der Karasekhöhle“ in Spitzkunnersdorf haben schnell reagieren müssen.

Der „Frühschoppen an der Karasekhöhle“ kann am Sonntag ohne Einschränkungen stattfinden. © dpa

Spitzkunnersdorf. Wegen der Trockenheit müssen auch Veranstalter von Festen umplanen. So kann der an diesem Sonntag geplante „Frühschoppen an der Karasekhöhle“ nicht wie gewohnt dort stattfinden. „Uns wurde die Waldbrandstufe 5 vorgelegt und somit ist jeglicher Zutritt in den Wald verboten“, schildert Sebastian Herzog. Seine Fleischerei richtet das Fest aus – diesmal gemeinsam mit der Kaffee-Rösterei Waltersdorf.

Das schon fast 20 Jahre bestehende Fest richten sie trotzdem am Sonntag ohne Einschränkungen aus. Es wird nur kurzfristig in Spitzkunnersdorf von der Karasekhöhle zum ehemaligen SB-Hallen-Gelände, direkt gegenüber der Fleischerei auf der Leutersdorfer Straße 6 verschoben.

So wie geplant, spielen hier zum Frühschoppen die Heideländer Blasmusikanten von 10 bis 14 Uhr. Den Besuchern werden dort alle Attraktionen wie Kinderbelustigung, Hüpfburg, Salutschießen der Schützen angeboten. Zum „Frühschoppen an der Karasekhöhle“ kommen jedes Jahr zwischen 500 und 600 Gäste. Wir hoffen, dass es trotzdem ähnlich so viele werden“, sagt er. Der Eintritt ist frei.

