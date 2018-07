Fertig, aber gesperrt Der Kreisel am Löbauer Neumarkt sollte bereits seit einer Woche für den Verkehr freigegeben sein. Jetzt wird‘s doch August. Vielleicht.

Der Kreisverkehr am Neumarkt ist fertiggestellt. Wegen der Sperrung der Poststraße ist er aber noch nicht für den Verkehr freigegeben. © Markus van Appeldorn

Löbau. Die Kreisverkehrs-Baustelle am Neumarkt nervt viele Löbauer. Anwohner klagen über Parkplatzmangel, Gewerbetreibende über ausbleibende Kundschaft. Doch dann gab es einen Lichtblick. Ende Juni könne der Kreisel voraussichtlich für den Verkehr freigegeben werden, hieß es zuletzt von der Stadtverwaltung.

Jetzt ist bereits Juli – und immer noch Baustelle. „Ein sicherer Termin war das nicht“, teilt nun Pressesprecherin Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) auf SZ-Anfrage mit. Der Kreisverkehr ist keine Baumaßnahme der Stadt, sondern des Freistaates. „Es wurde entschieden, die Arbeiten an den Fußwegen und Randanlagen nun doch vor der Verkehrsfreigabe abzuschließen“, so Isabel Siebert weiter. Noch vor Kurzem hatte es geheißen, dass man diese letzten Arbeiten unter laufendem Verkehr erledigen wolle.

Grund für diese Planänderung ist die aktuelle Baustelle an der Poststraße. „Momentan ist der verkehrliche Nutzen ohnehin noch nicht gegeben, den Kreisverkehr freizugeben“, teilt das Lasuv mit. Denn die Freigabe würde wegen der gesperrten Poststraße neue Umleitungen erzwingen. „Ein erneuter Umleitungsumbau und eine neue Verkehrsführung sind nicht sinnvoll, da sich alle an die Umleitung gewöhnt haben“, so Isabel Siebert. Wann‘s denn nun fertig wird, sagt sie auch nur unter Vorbehalt: „Voraussichtlich wird die Poststraße im August fertiggestellt, dann kann der Verkehr durch Löbau über die beiden Kreisverkehre rollen“, schreibt das Lasuv.

Für die Anwohner am Neumarkt wird es im letzten Bauabschnitt noch mal eng. Auf einem etwa 50 Meter langen Abschnitt der Neusalzaer Straße ist am Neumarkt noch keine neue Asphaltdecke aufgebracht. Dieses Stück dient einerseits als Baustellenzufahrt, andererseits als Zufahrt für Anlieger des Neumarkts und zum dortigen Parkplatz. Wegen der letzten Pflasterarbeiten ist der Parkplatz in den letzten Tagen noch einmal erheblich verkleinert worden. Und wenn dieses letzte Straßenstück seine neue Asphaltdecke bekommt, wird die Zufahrt zum Parkplatz dafür komplett gesperrt. Eine erneute Umleitung und eine weitere provisorische Zufahrt zum Parkplatz sind in dieser Zeit nicht vorgesehen. Der Parkplatz bleibt so lange gesperrt. Allerdings wusste das Lasuv noch nicht zu sagen, wann das genau sein wird.

