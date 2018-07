Fenstertausch im „Haus der Begegnung“

Lutz Pawlowska hilft beim Einbau der Fenster im „Haus der Begegnung“.Foto: K. Demczenko

Hoyerswerda. Helfen, wo Hilfe gebraucht wird – nach diesem Leitsatz arbeitet der Verein „Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern“ (vbff) in Ostsachsen. Um diesen Anspruch zu verwirklichen, muss vor allem das „Haus der Begegnung“ in der Huttenstraße 31-33 Hoyerswerda in Schuss gehalten werden. In diesem Zusammenhang freuen sich die Mitarbeiter, wenn sie Baumaterial oder Handwerkerleistungen spendiert bekommen.

Im Jahr 2015 hatte die LebensRäume-Genossenschaft dem vbff 32 Kunststofffenster aus Abbruchhäusern zur Verfügung gestellt. Ende Dezember 2017 tat die Stadt Hoyerswerda das Gleiche. Beim Abriss eines Nebengebäudes der ehemaligen Ernst-Schneller-Oberschule im WK I konnten 21 Fenster gewonnen werden, lässt die Leiterin vom „Haus der Begegnung“, Madlen Krenz, wissen. So wurde für den Umbau des Haupthauses im WK I zur neuen Hoyerswerdaer Oberschule genügend Platz geschaffen.

In der Huttenstraße erfolgt jetzt unter Leitung des Rentners Jürgen Kokott der Einbau der im Winter gespendeten Fenster im Schulungs- sowie Kreativraum und in der Möbelwerkstatt, sagt die Hausleiterin des vbff. Dann haben die alten DDR-Holzfenster endgültig ausgedient.

Da Jürgen Kokott früher auf Baustellen beschäftigt war, weiß er, wie die Abmaße vorhandener Maueröffnungen und die zur Verfügung stehenden Kunststofffenster in Übereinstimmung gebracht werden. Zuerst sind Gasbeton- und Kalksandsteine sowie Holzbalken passend zurechtzuschneiden, erklärt Jürgen Kokott. Mit diesen Materialien wird die Maueröffnung verkleinert, und erst dann kann das neue Fenster eingesetzt werden. Wenn die modernen einflügeligen Fenster verarbeitet sind, fehlen noch weitere 15, um beide Häuser des vbff komplett auszustatten, sagt Madlen Krenz. Deshalb werden zu diesem Zweck Kunststofffenster aus Abbruchhäusern gern entgegengenommen.

Sommerfest findet statt

Jürgen Kokott und sein Helfer Lutz Pawlowska arbeiten jetzt bei den Frauen im Kreativraum, sodass die Vorbereitung des Familiensommerfestes des vbff praktisch auf einer Baustelle stattfindet. Diese Bedingungen stören aber nicht, sagt Annelie Masch, die Veranstaltung wird pünktlich am 4. August um 11 Uhr beginnen. Sie und ihre Kolleginnen bieten dann unter anderem eine Bastelstraße und Kinderschminken an. Madlen Krenz verriet ein paar Höhepunkte, es wird nämlich ein Bauchredner aus Spremberg kommen und Cornelia Schnippa von der Firma Lausitzleben mit ihren Alpakas. Eine Tombola ist in Vorbereitung, und bei schönem Wetter können die Kinder auf der Wiese in einem Bassin planschen. Die Küche gibt natürlich für alle Besucher ihr Bestes.

