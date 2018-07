Feld brennt in Heidenau Die anhaltende Trockenheit hält die Feuerwehr weiter in Atem. Am Mittwoch brannte es auf einem Feld bei Heidenau.

Heidenau. Und wieder hat die Hitze und anhaltende Trockenheit ein Feuer auf einem Feld entfacht. Nachdem bereits am Dienstag Felder in Kreischa und Langenhennersdorf gebrannt haben, stand am Mittwoch eine Acker-Fläche von etwa 200 mal 300 Meter bei Heidenau in Flammen. Die Feuerwehr rückte zu dem Brand an der S 172 aus. Die Großlugaer Straße zwischen Güterbahnhofstraße und Sporbitzer Straße musste wegen der Löscharbeiten und Sichtbehinderungen halbseitig gesperrt werden, teilt die Polizei mit. Das Feuer konnte eingedämmt werden, nachdem eine Schneise ins Feld gezogen wurde. Die Polizei regelte den Verkehr. Die Schadenshöhe ist noch unklar. (szo)

