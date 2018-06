FCO will neuen Trainer am Dienstag benennen

Von der Landesliga abwärts wird noch gespielt, aber für den Regionalligisten FC Oberlausitz Neugersdorf beginnt in gut zwei Wochen schon wieder die Vorbereitung auf die neue Saison, die Ende Juli beginnt. Die Trainerfrage (Manfred Weidner zieht sich auf den Posten des sportlichen Leiters zurück) steht vor der Klärung: „Wir haben einen Kandidaten. Wenn alles normal läuft, geben wir am kommenden Dienstag bekannt, wer der neue Trainer ist“, sagt FCO-Präsident Ernst Lieb. Auch erste Spielerverpflichtungen soll es demnächst geben, wobei das Transferfenster noch lange, bis Ende August, offen ist. Nach Informationen aus dem Verein bleibt ein Großteil der Spieler, mit einigen wird noch verhandelt. Verlassen werden den FCO die Torhüter Mirco Seide und David Pokorny, Paul-Georg Becker und Jordi Vidal. Ziel wird es auch im neuen Jahr sein, sich in der Regionalliga zu behaupten und im Sachsenpokal weit zu kommen. (fth)

