Fast jeden Tag ein Feuer Der Landwirtschaft macht die extreme Trockenheit schwer zu schaffen – nicht nur wegen der Ernte-Ausfälle.

Bei Dorfhain geriet am Mittwochnachmittag ein Getreidefeld in Brand. Vermutlich war eine Landmaschine Ursache für das Feuer. © Gunter Fichte Bei Dorfhain geriet am Mittwochnachmittag ein Getreidefeld in Brand. Vermutlich war eine Landmaschine Ursache für das Feuer.

Angespitzte Stöcke im Nationalpark weisen auf Zündler hin.

Am Dienstagnachmittag brannte es zwischen Possendorf und Kreischa. 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Dippoldiswalde/ Freital. In der Nähe von Dorfhain stand am Mittwochnachmittag ein Getreidefeld der Colmnitzer Agrargenossenschaft in Flammen. Circa 40 Hektar haben gebrannt. Mitarbeiter der Agrargenossenschaft kämpften selbst gegen die Flammen an. Vermutlich war eine Landmaschine die Ursache, erklärt Franz Pretzsch, Leiter der Klingenberger Ortswehr. Kurz vor 16 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. 35 Einsatzkräfte der Ortswehren aus Klingenberg, Dorfhain, Colmnitz, Pretzschendorf und Freital konnten die Flammen innerhalb einer Stunde löschen. Das war nicht das erste Feuer in den vergangenen Tagen. Innerhalb weniger Stunden brannten auch am Dienstagnachmittag gleich mehrere Felder in der Region. In Kreischa wurden 40 000 bis 50 000 Quadratmeter Gerstenfeld zerstört, obwohl Dutzende Feuerwehrleute die Flammen binnen einer Stunde löschen konnten. Kurz darauf brannte ein Getreidefeld der Agrargesellschaft Reinhardtsgrimma. Etwa 4 000 Quadratmeter standen dort in Flammen. Auch dieser Brand wurde gelöscht. Etwa zeitgleich kämpfte die Bielataler Agrargenossenschaft gegen die Flammen. In Langenhennersdorf brannten knapp drei Hektar Feld. Ausgelöst wurde der Brand offenbar beim Strohpressen.

Brandgefahr auf den Feldern



Der Landwirtschaft macht die extreme Trockenheit schwer zu schaffen – nicht nur wegen der Ernte-Ausfälle. Die Bauern bringen zurzeit die Getreide-Ernte ein und müssen auf den ausgedörrten Feldern jederzeit damit rechnen, dass ein Feuer ausbricht. Die Landwirte müssen bei der Ernte besonders vorsichtig sein, sagt Henryk Schultz, Vorsitzender des Regionalbauernverbandes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Das heißt, trockenes Wetter belastet die Erntemaschinen extrem, das Risiko technischer Defekte, die einen Feldbrand auslösen können, steige. „Die Fahrer müssen öfter anhalten und die Maschinen kontrollieren“, sagt Schultz. Es sei auch nie verkehrt, Feuerlöscher an Bord zu haben.

Die Agrargesellschaft Reinhardtsgrimma hatte diese Vorsichtsmaßnahme glücklicherweise schon getroffen, als sich eines ihrer Felder am Dienstag entzündete. Vielleicht konnte so Schlimmeres verhindert werden. Der Mähdrescher, von dem der Brand ausging, habe jedenfalls kein Feuer gefangen, erklärt Tobias Wagner, Chef der Agrargesellschaft. Als Brandursache vermutet er einen Stein im Schneidwerk, der einen Funken erzeugt hat. Einen Ernteausfall gibt es deshalb nicht, das Feld war gerade abgeerntet.

Regeln bei Warnstufe 4

In den Waldgebieten sind öffentliche Straßen, Wanderwege und Wege aller Art nicht zu verlassen. Jegliches Feuer und Rauchen sind im betreffenden Waldgebiet verboten. Bitte der Nationalparkverwaltung: Besitzen Sie Zivilcourage und weisen Sie andere Waldbesucher bei Verstoß der Verhaltensregeln darauf hin. Die Forstbehörde kann ausgewiesene Parkplätze sowie touristische Einrichtungen im Wald sperren sowie weitere Maßnahmen zum Schutz des Waldes einleiten. Quelle: Nationalparkverwaltung

Wanderer sind Gefahr und Helfer



Auch im Elbsandsteingebirge hat sich am Sonntag Dramatisches abgespielt. Es war nur ein glücklicher Zufall, dass aus einem kleinen Feuer kein verheerender Waldbrand wurde. „Wir müssen jetzt so viele Menschen wie möglich darauf aufmerksam machen, dass jetzt jedes noch so kleine Feuer im Wald wegen der anhaltenden Trockenheit absolut gefährlich ist“, sagt Mario Prielipp, Abteilungsleiter Staatswald im Forstbezirk Neustadt. Die illegale Feuerstelle nahe des Reichsteins sieht er sich noch mal persönlich an. Hier hat sich jemand zwischen Oberem Fleischerweg und K-Weg in die Büsche geschlagen. Auf einer ebenen Fläche in diesem Hanggebiet haben sich die Zündler niedergelassen. Angespitzte Stöcke und frisch gesägte Hölzer deuten darauf hin, dass hier jemand Zeit verbracht hat. Prielipp blutet bei dem Anblick das Herz. Wurzeln und Stamm einer etwa 60 Jahre alten Fichte sind schwarz verkohlt. „Das wird der Baum nicht überleben“, sagt er. Die Fichte wird absterben, möglicherweise noch beschleunigt vom Borkenkäfer, der sich gern Bäume mit wenig Widerstandskraft sucht.

Doch der Baum ist noch das geringere Übel, wenn Mario Prielipp darüber nachdenkt, dass alles noch viel schlimmer hätte ausgehen können. Ein Wanderer hatte Rauch in dem Waldstück gesehen und sofort die Feuerwehr alarmiert. 17.24 Uhr ging der Notruf ein. Keine Stunde später war das Feuer gelöscht. Die Kameraden kamen mit ihren Fahrzeugen relativ nahe an die Brandstelle heran, sodass mit Schläuchen von dort aus gelöscht werden konnte. „Es gibt aber auch viel abgelegenere Stellen, wo das Löschwasser hingetragen werden müsste. Dort wäre ein solcher Brand noch verheerender gewesen“, sagt Prielipp. Er ist den Wanderern dankbar, die so schnell reagiert haben. Die Brandursache ist für ihn klar. Zusammengetragene Steine deuten auf ein Lagerfeuer hin. Wahrscheinlich hat sich danach ein Schwelbrand im humusreichen Waldboden entwickelt. Frisch gesägtes Holz liegt da. Um einen angespitzten Zweig ist lose ein Band gewickelt. „Vielleicht hat jemand versucht, wie die Urmenschen ein Feuer durch Reibung zu erzeugen“, mutmaßt der Forstmann.

Erhöhte Waldbrandgefahr



Am Mittwochvormittag wurde nahezu für den gesamten Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge die Waldbrandstufe vier ausgerufen. Damit schätzen Staatsbetrieb Sachsenforst und Deutscher Wetterdienst die Gefahr in der Region als hoch ein, dass sich trockene Hölzer und Pflanzenmaterial im Wald entzünden. „Ein Funke reicht vermutlich, um das trockene Gras in Brand zu setzen“, sagt Kristina Funke, Sprecherin des Sachsenforsts im Forstbezirk Bärenfels.Jeder sollte extreme Vorsicht walten lassen. Zigaretten im Wald zu rauchen, ist so oder so das ganze Jahr über verboten. Kristina Funke mahnt aber, sich auch wirklich daran zu halten. „Eine achtlos weggeworfene Zigarette kann zu einem Flächenbrand führen.“ Auch Gartenbesitzer in Waldnähe sollten beim Grillen aufpassen.

Wenig Aussicht auf Besserung

Für Donnerstagnachmittag ist zumindest für das Osterzgebirge etwas Regen angesagt, meldet die Internetplattform Kachelmannwetter. „Bevor der nicht kommt, wird die Warnstufe auch nicht wieder nach unten gesetzt“, sagt Kristina Funke. Im Gegenteil: In den Kammlegen des Osterzgebirges besteht derzeit nur mittlere Waldbrandgefahr. Bleibt der Regen aus, wird die Stufe voraussichtlich auch hier nach oben gesetzt. Damit sich die Situation im Wald spürbar verbessere, bräuchte es mal wieder Landregen über mehrere Tage und möglichst lang anhaltend.

