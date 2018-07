Fast alle beieinander

Das Mannschaftsfoto ist im Kasten, nun gilt es, konzentriert abzugehen. Während Chefcoach Uwe Neuhaus und Co-Trainer Peter Nemeth dafür eine Drehung nach rechts genügt, steigt der angeschlagene Philip Heise mit Risiko vom Biertisch. Foto: Robert Michael © Robert Michael

Trotz des trüben Himmels überwiegt am Freitagvormittag die gute Laune auf dem Dynamo-Trainingsplatz im Großen Garten. Nach zwölf Tagen Saisonvorbereitung steht mit dem Mannschaftsfoto zwar ein Pflichttermin an, allerdings einer, der ein wenig Abwechslung vom Trainingsalltag bringt. Für einen Profi ein Grund, sich besonders vorzubereiten. Pascal Testroet taucht mit einer schnittigen Kurzhaarfrisur auf. „Mutig und offensiv“, kommentiert der 27-Jährige seine neues Erscheinungsbild lachend.

Bei seinem vierten Dresdner Teamfoto sind mit Brian Hamalainen und Dario Dumic zwei neue Mitspieler dabei, die noch kein Deutsch sprechen. „Da muss man sich erst mal dran gewöhnen, dass man auch auf dem Platz doppelt weiterdenken muss und Kommandos auch auf Englisch gibt“, hat Testroet einen Lösungsvorschlag parat. Insgesamt hätten sich alle Neuen aber bereits gut integriert „und bringen ihre Leistung“. Pacos Fazit: „Ich glaube, der Trainer ist sehr, sehr zufrieden mit uns allen. Wir ziehen sehr gut mit.“ Und mit Blick auf die Saison: „Ich habe ein gutes Gefühl.“

Ein mannschaftsinterner Spaß fehlt aber diesmal. Vor zwei Jahren hatten die Spieler den ersten Fotoversuch mit einer Tanzbewegung sabotiert und ihre Gesichter unter dem angewinkelten rechten Arm versteckt, während der linke seitwärts nach oben gestreckt wurde. „Es sind noch zu viel Neue, darum haben wir uns da nicht so viele Gedanken gemacht“, erklärt Niklas Kreuzer, der aber den wohl noch entscheidenderen Grund im harten Training sieht. „Wir sind einfach zu erschöpft, um uns darum zu kümmern. Im Moment fallen wir abends völlig geschafft ins Bett.“

Dabei gibt es für den derzeit einzigen Rechtsverteidiger im Kader einen Lichtblick in der unangenehmsten Zeit der Saison. „Wir arbeiten konditionell viel, aber wir trainieren auch schon viel mit Spielformen, was richtig Spaß macht.“ Und wohl auch ein Grund für die gute Laune ist.

Die wird auch nicht durch die Meldung getrübt, dass mit Daniel Opare ein Konkurrent auf seiner Position bereits zu Gesprächen in Dresden gewesen sein soll. Der 27-Jahre alte Ghanaer war Anfang Februar vom FC Augsburg suspendiert worden, nachdem ein geheimes Treffen mit Vertretern von Schalke 04 publik geworden war.

„Ich glaube schon, dass da noch was kommt“, sagt Kreuzer, jedes gute Team müsse auf allen Positionen doppelt besetzt sein. Für ihn gebe es aber keinen großen Unterschied, ob ein Konkurrent da ist oder nicht. „Wir haben so viel Qualität im Kader, dass auch ein Ungelernter hinten rechts spielen könnte, wenn ich mich hängen lassen würde.“ Die Gefahr sieht er nicht. Vielmehr macht er den Anhängern Lust auf die neue Saison: „Man sagt ja: So wie man trainiert, spielt man auch. Wenn wir die Qualität weiter so hochhalten können, wird das eine ganz erfolgreiche Saison.“

