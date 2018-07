Fast 600 Anmeldungen für Triathlon-Wettbewerbe

Unter anderem mit diesem Foto wirbt der veranstaltende Sportbund Lausitzer Seenland – Hoyerswerda für den Retro-Wettbewerb. Beim „Jedermann“ kommt es nicht auf die Ausrüstung an. Helm für Radfahrer ist allerdings Pflicht. Foto: Jana Wersch © jp.jundpicture Jana Wersch

Lohsa/Hoyerswerda. Knapp sieben Wochen sind es noch bis zur größten Sportveranstaltung der Region – dem „Sparkassen-KnappenMan“. Wer (bisher) mit dem Triathlon nichts oder wenig am Hut hat und glaubt, die Vorbereitungszeit reiche nicht, irrt. Denn zur 30. Auflage dieses Ausdauerdreikampfes am Dreiweiberner See stehen nicht nur lange, bis sehr lange Strecken zur Auswahl, wie die Ironman-Distanz über 3,8 km Schwimmen, 180 km Rad Fahren und 42,2 km Laufen. Ein „Einsteiger-Wettbewerb“, der in den 90er-Jahren zum festen Programm gehörte, wird neu aufgelegt. Man kann ihn alleine oder als Staffel absolvieren. Beim „KnappenMan Jedermann“ werden 300 Meter geschwommen, 20 Kilometer Rad gefahren und drei Kilometer gelaufen. Das ist, wie der Name schon sagt, fast für „Jedermann“ möglich. Und nicht nur das: Dieser sogenannte „Retro-Wettbewerb“ zielt genau auf die Anfänge der Traditionsveranstaltung, einer Zeit also ohne Pulsuhren, hochmodernen Zeitfahrmaschinen und Hightech-Schwimmmaterial. Einfache Badehose oder -anzug und Alltagsfahrrad sind nicht nur erlaubt, sondern sogar ausdrücklich erwünscht! Damit soll den Interessierten auch die (mögliche) Scheu genommen werden, sich zwischen ambitionierteren Triathleten etwas zurückgesetzt zu fühlen. Hier zählen allein die Teilnahme und der Spaßfaktor. Gestartet wird der Jedermann-Wettbewerb am Sonntag der zweitägigen Veranstaltung, am 26. August um 11 Uhr. Bis Anfang der Woche lagen mit 15 Einzel- und einer Staffel vergleichsweise wenige Voranmeldungen vor. Bis Mitte August kann man sich noch zu etwas günstigeren Konditionen registrieren lassen, als in den letzten beiden Wochen vor dem Wettkampfwochenende. Das gilt für alle Wettbewerbe.

Die größte Nachfrage wird derzeit beim Einzel über die Mitteldistanz (1,9 km/90 km/21 km) verzeichnet. Hier haben sich 170 Sportler vorangemeldet. Das Limit liegt bei 250 Startern. Für den ganz langen „Kanten“, der ebenfalls Samstagmorgen gestartet wird, liegen 46 Einzel- und sechs Staffelanmeldungen vor, für die Olympische Distanz (1,5 km/40 km/10 km) sind es 147 Einzel- sowie 29 Staffel-Anmeldungen. Insgesamt wurden für die 13 Wettbewerbe zu Wochenbeginn schon zusammen 575 Anmeldungen registriert. Und täglich werden es mehr.

