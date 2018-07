Familienspaß beim großen Kinderfest Viele Partner unterstützen das XXL-Kinderfest in Hartha. Das hat der Verein Jugend Aktiv zum siebenten Mal ausgerichtet.

Beim XXL-Kinderfest in Hartha mussten sich Victoria Schlag und Leni Florentine Blum gegen den Karate-Kämpfer Daniel Herzog durchsetzen. © Lutz Weidler

Hartha. XXL heißt das Kinderfest im Stadtpark, zu dem der Verein Jugend Aktiv Harthe am Sonnabend eingeladen hatte. Auch in diesem Jahr haben sich viele Vereine beteiligt. Die Feuerwehr Hartha, der Förderverein Pesta, der Tischtennisverein und der Verein Traditionelle Kampfkunst sowie die Stadtbibliothek waren dabei. Sie wollten den Kindern nicht nur Spaß bieten, sondern sie auch zum Aktivsein anregen. Sieben Stationen mussten die jungen Besucher absolvieren, um an einem Gewinngutschein heranzukommen. Zahlreiche Familien nutzten das Angebot gern. (DA/vt)

zur Startseite