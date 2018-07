Falkennachwuchs nimmt Sonnenbad Im Nistkasten am Freitaler Rathaus Potschappel sind reichlich Jungvögel geschlüpft.

Am Rathaus Potschappel wagen sich die jungen Falken aus ihrem Nistkasten.



Freital. Die Falken, die schon seit mehreren Jahren direkt gegenüber dem Rathaus Potschappel in einem Nistkasten brüten, haben auch in diesem Jahr für reichlich Nachwuchs gesorgt. „Vier von fünf Jungfalken dösen offenbar gut gesättigt nach einer reichlichen Portion Mäuse vor sich hin“, schreibt Optikermeister Uwe Polster zu dem Beweisfoto. Er hat seinen Laden direkt unter dem Nistkasten. „Das Landebrettchen vor dem Eingang zum Jungfalkenhaus wird spontan zur Liegewiese“, so Polster. Er beobachtet die Tiere regelmäßig. Das Foto von den Jungvögeln hat eine Nachbarin aufgenommen, die einen idealen Blick auf die Falken hat und an Polsters extra eine Kamera verliehen hat. (SZ)

