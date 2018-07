Fahrtage bei der Görlitzer Parkeisenbahn

Der „Adler“ dreht am Wochenende wieder seine Runden durch den Freizeitpark am Weinberg. © Jens Trenkler

Görlitz. Am Wochenende hat die Görlitzer Parkeisenbahn täglich geöffnet, und der „Adler“ dreht wieder seine Runden durch den Freizeitpark am Weinberg. Beim Fahrtag kommen große und kleine Gäste auf ihre Kosten, zumal auch der große Spielplatz kostenfrei zur Verfügung steht. Der vereinseigene Kiosk sorgt dafür, dass keiner der Besucher Hunger leiden muss. Der Fahrtag beginnt am Sonnabend 13.30 Uhr, am Sonntag 10 Uhr An der Landskronbrauerei 118. Bis 18 uhr hat der Park jeweils geöffnet. Die Fahrt kostet 2,20 Euro für Erwachsene, Kinder bezahlen 1,70 Euro. (szo)

