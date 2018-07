Fahrscheinautomat kommt An Endhaltestelle und Rathaus soll jeweils ein Gerät aufgestellt werden. Den DVB zufolge im kommenden Jahr.

Symbolbild © SZ/Archiv

Weinböhla. Ein Schreiben der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) freut den Weinböhlaer Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU) besonders. Kündigt es doch an, dass die DVB zwei Fahrkartenautomaten in der Gemeinde aufstellen wollen: An der Straßenbahn-Endhaltestelle und am Rathaus. Wobei die DVB davon ausgehen, dass das nicht vor 2019 passiert, sagt der Bürgermeister. Denn jetzt würden die Verkehrsbetriebe die Automatenstandorte im Dresdner Stadtgebiet umbauen. Dann sei der Umbau in Radebeul an den Landesbühnen sowie in Ost und West vorgesehen.

Danach kämen die Automaten dran, die durch die Verkehrsgesellschaft Meißen betrieben werden. Dazu gehören auch die beiden für Weinböhla vorgesehenen Geräte. Da müsste allerdings die Herstellerfirma noch größere Softwareanpassungen vornehmen, haben die DVB mitgeteilt. Deshalb werde mit dem Aufstellen nicht vor dem kommenden Jahr gerechnet.

Befestigen lassen wollen die DVB auch den Weg zur Bahnendhaltestelle. Das soll gleichzeitig mit dem Erneuern der Bahnstromversorgungsanlagen zwischen Radebeul-West und Weinböhla erfolgen. Dabei werden unter anderem die Fahrleitungsmasten und die Fahrleitungen erneuert sowie neue Gleichrichterunterwerke aufgebaut und Fernmelde- sowie Datenleitungen ausgetauscht, haben die DVB der Gemeinde mitgeteilt.

In diesem Rahmen soll nun auch der Weg geplant und ausgeschrieben werden.

zur Startseite