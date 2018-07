Fahrradfahrer in Gefahr Über 300 Fahrradunfälle gab es 2017 im Landkreis Meißen. Eine betroffene Radfahrerin ruft nun zu mehr Rücksicht auf.

Birgit Klose überstand einen Unfall zwar nur leicht verletzt und ihr Fitnessbike hatte nur wenige Kratzer, aber ihr erster Fahrradunfall hat sich ihr trotzdem eingeprägt.

Obwohl Birgit Klose nur in spezieller, leuchtender Kleidung unterwegs ist, wurde sie von einem Lkw-Fahrer beim Überholen von der Fahrbahn abgedrängt. Auf der S 81 komme es immer wieder zu solchen brenzligen Situationen.

Landkreis Meißen. Birgit Klose hat eigentlich alles richtig gemacht: Sie trug helle, auffällige Kleidung, hatte wie immer einen Fahrradhelm auf und fuhr besonders weit rechts, um den Autofahrern das Überholen auf der viel befahrenen S 81 leicht zu machen. Trotzdem reichte ihre Vorsicht am frühen Nachmittag des 15. Juni nicht aus. Als sie an diesem Freitag nach Feierabend mit ihrem Fahrrad auf dem Nachhauseweg von Moritzburg nach Priestewitz war, wurde sie zwischen Auer und Neuer Anbau von einem weißen Lkw überholt – und zwar so nah, dass die 50-Jährige dadurch ins Schlingern geriet, in die Rinne neben der Fahrbahn rutschte und dann auf die Straße stürzte. „Der Lkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort“, schrieb die Polizei wenige Tage später in einem Zeugenaufruf, nachdem Klose Anzeige gegen unbekannt erstattet hatte.

„Was mich aber am meisten geärgert hat, waren zwei Pkw-Fahrer, die direkt nach dem Lkw kamen“, erzählt die Radfahrerin im Gespräch mit der SZ. „Die haben mich liegen sehen und sind einen großen Bogen um mich gefahren.“

Birgit Klose war nur leicht verletzt, ihr Fitnessbike hatte nur wenige Kratzer, aber ihr erster Fahrradunfall hat sich ihr trotzdem eingeprägt. „Es hätte ja auch dümmer ausgehen können.“

Die gefährlichsten Stellen für Radfahrer 2017
Meißner Straße, Radebeul: 26 Unfälle
Großenhainer Straße, Meißen: 11 Unfälle
Niederauer Straße, Meißen: 6 Unfälle
Meißner Straße, Großenhain: 5 Unfälle
Dresdner Straße, Weinböhla: 4 Unfälle
Wettiner Straße, Meißen: 4 Unfälle
Schillerstraße, Großenhain: 3 Unfälle
Klötzerstraße, Riesa: 3 Unfälle
Quelle: Polizeidirektion Dresden

Leider ist Birgit Klose damit in zahlreicher Gesellschaft. Im vergangenen Jahr ereigneten sich im Landkreis Meißen nach Auskunft der Polizeidirektion Dresden genau 301 Fahrradunfälle, die meisten davon im Sommer: 46 im Mai, 35 im Juni, 31 im Juli und 42 im August. Schon ab September sank die Zahl auf 27. Dabei gibt es aber Stellen, an denen sich immer wieder Unfälle mit Fahrrädern ereignen (siehe Kasten).

Die meisten (78) passierten beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren sowie Ein- und Anfahren. 60 Unfälle sind darauf zurückzuführen, dass die Vorfahrt missachtet wurde, 25 Mal war überhöhte Geschwindigkeit schuld. Dabei listet die Polizei nicht auf, wer den Unfall verursacht hat. Sprecher Marko Laske nennt das Missachten von roten Ampeln und das entgegengesetzte Fahren auf Radwegen als Beispiele für Fehlverhalten von Radfahrern, das teils zu folgenschweren Unfällen führe. Aber: „Autofahrer machen genauso Fehler.“

Dass beim Überholen von Radfahrern ein Sicherheitsabstand von anderthalb Metern einzuhalten ist, dürfte vielen beispielsweise nicht bekannt sein. Wird er unterschritten, droht ein Bußgeld von 30 Euro, bei Sachbeschädigung von 35 Euro. Radfahrer dürfen zum Bürgersteig außerdem einen Meter Abstand halten, zu parkenden Autos sogar anderthalb Meter.

„Radfahrer haben keine Knautschzone und sollten im Zweifel nicht auf ihr Recht pochen“, empfiehlt Polizeisprecher Laske. „Gleichzeitig sollte das Tragen eines Fahrradhelms Usus sein, auch wenn es gesetzlich nicht vorgeschrieben ist.“

Birgit Klose hat sich inzwischen wieder auf das Rad getraut, auch wenn ihr nun etwas mulmig dabei ist. Statt den direkten Weg zwischen Zuhause und Arbeitsstelle fährt sie nun einen Umweg von fast drei Kilometern über die Dörfer. „Aber ich bin kein Typ, der sagt, ich verkrieche mich jetzt ins Schneckenhaus und fahre nie wieder Fahrrad“, sagt Klose. Weil sie die Strecke übrigens meist mit dem Auto fährt, kennt sie auch die andere Seite. „Und natürlich haben alle Stress und Hektik. Aber trotzdem muss man auf die Radfahrer ein wenig mehr Rücksicht nehmen.“

