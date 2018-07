Fahrradfahrer angegriffen und beraubt Auf dem Radweg zwischen Stroga und Großenhain wird ein 18-Jähriger von zwei Unbekannten überfallen und dabei von seinem Fahrrad gestoßen. Die Täter nehmen dem Verletzten die Tasche ab.

Großenhain. Sonntagnacht ist ein Fahrradfahrer (18) von zwei Unbekannten überfallen und seiner Tasche beraubt worden.



Der junge Mann war gegen 1 Uhr auf dem Radweg zwischen Stroga und Großenhain unterwegs, als er in Höhe Spitalteich plötzlich vom Fahrrad gestoßen wurde. Er stürzte und wurde noch am Boden liegend von zwei Unbekannten attackiert. Diese raubten seine Tasche, in der sich Ausweis, Schlüssel und Zigaretten befanden. Bei dem Gerangel wurde der 18-Jährige verletzt. Darüber hinaus kam seine Brille abhanden.



Die Polizei hat die Ermittlungen zu den unbekannten Tätern aufgenommen. (szo)

Aus dem aktuellen Polizeibericht zurück 1 von 3 weiter Radlader beschädigt BMW Röderaue. Ein 43-Jähriger war am Sonntagmittag mit einem Radlader auf der Dorfstraße unterwegs und streifte dabei einen parkenden BMW. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden summiert sich insgesamt auf über 11.000 Euro. Einbruch in Gartenlaube Großenhain. In der Nacht zum Sonntag brachen Unbekannte in eine Gartenlaube an der Waldaer Straße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und stahlen einen Fernseher sowie verschiedene Werkzeuge aus den Räumen. Der entstandene Schaden summiert sich auf rund 400 Euro. Sachbeschädigung auf Baustelle Strehla. Unbekannte begaben sich am Wochenende zu einer Baustelle an der Hauptstraße und schlugen an einem Minibagger und einem Radlader eine Scheibe ein. Der dadurch verursachte Sachschaden wird auf circa 3000 Euro geschätzt.

