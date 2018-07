Exkursion zu den Libellen Eine Naturerkundung zum ehemaligen Tagebau startet am Dienstagnachmittag in Schönau-Berzdorf. Diese und viele weitere Veranstaltungen sind zu finden im www.sz-veranstaltungskalender.com.

Symbolbild. © Julian Stratenschulte/dpa

Schönau-Berzdorf. Eine Exkursion zu den Libellen im ehemaligen Tagebau Berzdorf wird am Dienstag angeboten. Jörg Müller aus Görlitz führt die Naturerkundung an. Treffpunkt ist 16 Uhr auf dem Wanderparkplatz an der Straße Am Nordrand von Schönau-Berzdorf. Die Veranstaltung bietet der Arbeitskreis Görlitz der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz a. (SZ)

zur Startseite