Evangelische Oberschule baut Dach aus Die Hochkircher haben ein Platzproblem. Aber auch der Brandschutz muss verbessert werden. Das kostet viel Geld.

Hochkirch. Das Dach wird angehoben, bekommt große Fenster und viel Platz für Projekträume. Außerdem soll eine Brandschutztreppe angebaut werden. Wie das alles aussehen soll und wann das Vorhaben umgesetzt wird, hat der Geschäftsführer des evangelischen Schulvereins Hochkirch, Gerhard Ullrich Keller, im Gemeinderat von Hochkirch vorgestellt.

„Wir sind mit unserem Platz am Ende“, sagt Ullrich Keller. Die Schülerküche ist der einzige Projektraum, deshalb entstand die Idee, das Dachgeschoss auszubauen. Entstehen sollen dort zwei Projekträume, ein Hausmeisterraum und einer fürs Archiv, ein Vorbereitungsraum und ein kleines Büro. Außerdem braucht die Technik eine extra Einhausung, die im Winter beheizbar und im Sommer durch Klimaanlage geschützt werden kann. Das Kollegium freut sich vor allem über eine Veränderung. „Wir wollen eine Personaltoilette mit einer Dusche bauen“, sagt Ullrich Keller. Wenn Lehrer mit dem Fahrrad zur Schule kommen oder wenn der Sportlehrer sich frisch machen will, dann ist das viel wert, sagt Keller. Insgesamt entsteht also viel Platz für den musischen Bereich, für kreative Angebote oder Vereins- und Gruppenarbeit. Dringender ist jedoch die Brandschutztreppe. Die bestehende ist nur provisorisch angebracht und ist auch nur befristet genehmigt worden, sagt Keller.

Insgesamt kostet das Vorhaben 1,2 Millionen Euro. Der Schulverein hofft auf die Schulbauförderung des Freistaats in Höhe von mindestens 52 Prozent. Das wären 624 000 Euro. Doch auch, wenn man dann noch von einem Eigenanteil über 206 000 Euro ausgeht, muss der Träger der freien Schule noch einen Kredit in Höhe von etwa 370 000 Euro aufnehmen. Der Bauantrag soll jetzt gestellt werden. Gebaut werden soll ab dem nächsten Jahr. (SZ/kf)

