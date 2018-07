„Es geht um Wertschätzung der älteren Kollegen“ Ulf Krüger, Chef der Bildungsgewerkschaft im Landkreis, über fehlende Lehrer und ungleiche Bezahlung.

Bei einer Kundgebung im Juni in Dresden demonstrierten Lehrer gegen die Pläne der Landesregierung. Mit dabei waren auch viele Pädagogen aus dem Landkreis.

Ulf Krüger, 59, ist Englischlehrer an der Oberschule in Stolpen und seit 2014 Kreis-Vorsitzender der Bildungsgewerkschaft GEW.

Sächsische Schweiz- Osterzgebirge. Herr Krüger, vor Kurzem haben Sie gemeinsam mit vielen anderen Lehrern in Dresden vor dem Kultusministerium demonstriert. Worum ging es Ihnen?

Es ging um zwei Dinge. Erstens wollen wir, dass die Staatsregierung ihr Lehrer-Programm nachbessert. Darin steht einerseits die Verbeamtung. Das ist in Ordnung und sichert den jüngeren Kollegen, also allen bis 42 Jahren, ein höheres Einkommen zu. Das ist auch in allen anderen Bundesländern außer Berlin gang und gäbe. Problematisch ist es bei den älteren Kollegen.

Inwiefern?

Lehrer in Sachsen bekommen derzeit Gehalt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, die meisten in der Entgeltgruppe 13. Die Grundschullehrer bekommen das erstmals ab Januar 2019 – ein wichtiger Schritt. Wer schon zehn Jahre lang Lehrer in dieser Entgeltgruppe ist, verdient 5 300 Euro brutto. Jeder fünfte Lehrer an weiterführenden Schulen, der nicht verbeamtet werden kann, soll höher eingruppiert werden, ohne dass die Lehrer eine besondere Funktion ausüben. Diese kommen dann in die Entgeltgruppe 14 und erhalten monatlich rund 350 Euro mehr. Die Schulleiter müssen dafür ihre Lehrer beurteilen. Damit sind sie bestimmt mehrere Wochen oder Monate beschäftigt. Außerdem soll es Leistungsprämien geben.

Wie will man die Leistung von Lehrern bewerten?

Das obliegt dem Schulleiter in Abstimmung mit dem Personalrat. Dafür soll den Schulen ein Budget zur Verfügung gestellt werden. Hinter beiden Maßnahmen für die älteren Lehrkräfte steht der Leistungsgedanke. Als ob sie in den vergangenen Jahren nicht hinlänglich bewiesen haben, dass sie engagiert und erfolgreich arbeiten.

Was schlagen Sie stattdessen vor?

Unsere Gewerkschaft will, dass das Budget für die Höhergruppierungen und Prämien auf alle Lehrer aufgeteilt wird, die älter als 42 Jahre sind.

Geht es den Lehrern nur ums Geld?

Nein, denn wir fordern zweitens, dass wir im Schulalltag entlastet werden. Die in dieser Woche veröffentlichten Festlegungen sind ein Schritt in die richtige Richtung.

Was würde den Lehrern denn helfen?

Wir Lehrer mussten in den vergangenen Jahren viele zusätzliche Aufgaben übernehmen. Wir haben zunehmend mit Schülern zu tun, mit denen wir nur schwer umgehen können. Sie sind nicht aufmerksam, wollen provozieren, sind erziehungsunwillig. Weil auch die Eltern ihre Kinder oft nicht mehr erreichen, läuft viel über das Kreisjugendamt. Lehrer müssen Protokolle führen, Einschätzungen schreiben. Das bleibt an den Klassenleitern hängen. Deshalb fordern wir seit Jahren eine Klassenleiterstunde. Also, dass entweder Klassenleiter eine Unterrichtsstunde pro Woche ausschließlich mit ihrer Klasse verbringen, um über die Dinge zu sprechen, die für die Schüler oder die Klassengemeinschaft wichtig sind. Oder dass die Mehrarbeit, die ein Klassenleiter gegenüber einem reinen Fachlehrer hat, zusätzlich vergütet wird. Kultusminister Piwarz hat gesagt, dass er sich das mittelfristig vorstellen kann – aber nicht jetzt, wo noch viele Lehrer fehlen. Von der Schulbehörde wissen wir, dass es in unserem Bereich schwer wird, zum neuen Schuljahr alle Lehrerstellen in den Ober- und Förderschulen zu besetzen.

Sie haben gesagt, die Stimmung in den Lehrerzimmern sei schlecht – was meinen Sie damit genau?

Die großen Diskrepanzen gibt es vor allem an den Gymnasien und Oberschulen. Die Grundschullehrer sind ganz froh, dass sie endlich ab Januar 2019 in die gleiche Entgeltgruppe kommen wie alle anderen Lehrer auch. Den Wunsch nach der Verbeamtung gab es vor allem an Gymnasien, wo noch eher junge Lehrer eingestellt werden. Bei Kollegen, die um die 40 sind, ergibt sich folgende Situation: Einige profitieren von der Verbeamtung, andere nicht. Und das macht auf das lange Berufsleben gesehen schon sehr viel Geld aus – mehrere Hundert Euro in jedem Monat.

Sind Sie denn prinzipiell gegen die Verbeamtung? Oder sagen Sie, das ist ein gutes Instrument, um junge Lehrer in Sachsen zu halten?

Es ist ein mögliches Mittel. Aber ein teures. 1,7 Milliarden Euro will Sachsen in den nächsten fünf Jahren zusätzlich für die Schulen ausgeben. Der größte Teil davon geht allein für die Verbeamtung drauf, denn der Freistaat muss viel Geld in den Pensionsfonds einzahlen. Man hätte die Verbeamtung nicht forcieren müssen, sondern über einen Tarifvertrag eine gute, attraktive Lösung finden können. Aber nun kommen wir daran nicht mehr vorbei. Was es bringt, kann ich nicht voraussehen. Das muss die Zeit zeigen.

Wie könnte man die Unzufriedenheit in den Lehrerzimmern wieder lösen?

Wie gesagt, alle Höhergruppierungen und Prämien auf alle älteren Kollegen gleichermaßen aufteilen. Zweitens wollen wir, dass der Freistaat den Arbeitnehmer-Anteil für die Altersvorsorge in der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder von rund vier Prozent vom Bruttogehalt komplett übernimmt. Das würde allen helfen.

Hand aufs Herz: Wie sehr geht es den Lehrern um bessere Arbeitsbedingungen und wie sehr vor allem ums Geld?

Das ist unterschiedlich. Gerade viele ältere Kollegen sagen: Wir verdienen ganz ordentlich und würden uns Entlastungen im Schulalltag wünschen. Aber diejenigen, die schon sehr viel für den Freistaat getan haben, verstehen nicht, dass von der Verbeamtung nun die ganz Jungen extrem profitieren – nur, weil sie eben jünger sind.

Also ist es eine Neiddebatte?

Nein, das würde ich nicht sagen. Es ist nicht so, dass die Älteren den Jüngeren das nicht gönnen. Es geht aber um eine Anerkennung und Wertschätzung der geleisteten Arbeit in den vergangenen 25 Jahren. Wir waren viele Jahre Spitzenreiter bei den Pisa-Studien. Das ist eine tolle Leistung.

Wie finden Sie den ganz neuen Beschluss des Kultusministeriums, ab dem Schuljahr 2019/20 an einigen Schulen Stunden zu streichen, um Schüler zu entlasten und Lehrer einzusparen?

Es stimmt, dass wir in Sachsen deutschlandweit mit die meisten Stunden an Oberschulen haben. Aber dass gerade dort am meisten gestrichen wird, wo wir den größten Bedarf an Lehrern haben, zeigt doch, dass man nicht vordergründig an die hohe Stundenlast der Schüler gedacht hat. Sondern daran, Lehrerstunden einzusparen. Ich glaube auch nicht, dass es unseren Schülern dienlich ist, in der Grundschule zum Beispiel je eine Stunde Deutsch und Sport in der vierten Klasse und in der Oberschule in den Klassen 7 bis 10 je eine Sportstunde zu streichen. Nun soll die Lehrplankommission das passend machen. Umgekehrt wäre es besser gewesen.

Das Gespräch führte Franz Werfel.

