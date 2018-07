Es brennt In Dorfhain ist am Mittwochnachmittag bei Mäharbeiten ein Feld in Brand geraten.

Die Flammen griffen rasch um sich. © Gunter Fichte

Das Feuer war von Weitem zu sehen.

Dorfhain. Noch sind die Flammen nicht gelöscht, aber es wird daran gearbeitet, schreibt SZ-Leser Gunter Fichte, der die beiden Aufnahmen in Dorfhain gemacht hat. Während der Mäharbeiten war das Feld in Windeseile in Flammen aufgegangen. (szo)

