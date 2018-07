Erzgebirgerin übernimmt höchstes Tourismusamt in Sachsen

Sie kommt: Veronika Hiebl. Foto: E. Kamprath

Dresden. Veronika Hiebl, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Erzgebirge, wechselt im Frühjahr 2019 zur Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen (TMGS) in Dresden. Sie löst dort den dann 68-jährigen Hans-Jürgen Goller als Geschäftsführer ab, der in den Ruhestand geht. Wie er gestern sagte, habe sich Hiebl unter rund 100 Bewerbern in mehreren Auswahlrunden durchgesetzt und zuletzt unter zwei Kandidaten vor dem Aufsichtsrat das Rennen um den Chefposten in der 1999 gegründeten Gesellschaft mit 23 Mitarbeitern gemacht.

Die 48-jährige Diplom-Betriebswirtin war 2010 aus dem Schwarzwald ins Erzgebirge gekommen. Sie sollte die Region auf dem hart umkämpften touristischen Markt etablieren. Das sei ihr zusammen mit einem 16-köpfigen Team großartig gelungen, sagte gestern Verbandsvorsitzender Frank Vogel, zugleich Landrat im Erzgebirgskreis. Sie habe das Erzgebirge auf einen der vorderen Plätze unter den 40 deutschen Mittelgebirgen gebracht und zur erfolgreichsten Flächendestination in Sachsen entwickelt, so Vogel.

Unter Hiebl stiegen die Übernachtungszahlen im Erzgebirge von 2,9 Millionen im Jahr 2009 auf fast 3,1 Millionen 2017. Die Gästezahl erhöhte sich im selben Zeitraum von rund 961.500 auf 1,06 Millionen.

Hans-Jürgen Goller, der 1999 von Düsseldorf nach Dresden kam, kann heute auf einen Jahresumsatz von knapp sechs Millionen Euro verweisen, den die TMGS erzielt. 90 Prozent ihres Jahresbudgets, in Summe 5,3 Millionen Euro, stellt der Freistaat zur Verfügung. Ein gutes Drittel davon gibt die TMGS für Maßnahmen im Ausland aus. Sie finanziert zum Beispiel auf Honorarbasis sieben Repräsentanten, die in den USA, China, Russland, Polen und den Niederlanden Sachsen als Kulturreiseziel Nummer 1 in Deutschland vermarkten. Diese Strategie der vergangenen Jahre scheint sich auszuzahlen. 2017 erzielte Sachsen mit 7,8 Millionen Gästeankünften und 19,5 Millionen Übernachtungen in Hotels mit mehr als zehn Betten ein weiteres touristisches Rekordjahr. Zugleich verzeichnete der Freistaat mit elf Prozent den höchsten Zuwachs unter allen Bundesländern bei Gästeankünften aus dem Ausland. Für 2018 rechnet die TMGS mit erstmals mehr als acht Millionen Gästen und über 20 Millionen Übernachtungen. (FP/th)

