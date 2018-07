Erstmals nach 13 Jahren fällt Entdeckertour aus Die beliebteste Führung in den Nationalpark Sächsische Schweiz muss am Donnerstag ausfallen.

Die Tour sollte von Bad Schandau aus in die Schrammsteine gehen. © Marko Förster

Bad Schandau. Nun ist es also doch passiert. Die Entdeckertour, die beliebteste Führung in den Nationalpark Sächsische Schweiz, muss am Donnerstag, dem 5. Juli, ausfallen. Von Bad Schandau aus wäre es in die Schrammsteine gegangen. „Das ist ein absolutes Novum. Seit 2005 wurden die Touren lückenlos jeden Werktag zwischen Ostern und Oktober angeboten“, sagt Hanspeter Mayr, Sprecher der Nationalparkverwaltung. Krankheitsbedingt und wegen Urlaub konnte erstmalig keine Vertretung für die beliebte Tour organisiert werden. „Es ist zwar in diesem Fall eine negative Meldung, aber so ist uns wieder mal bewusst geworden, wie konstant die zertifizierten Nationalparkführer dieses tolle Angebot aufrechterhalten“, sagt Mayr. Am Freitag geht es in die wildromantischen Schluchten um Wehlen. (SZ/gk)

