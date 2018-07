Erste Frau im Rathaus von Tunis

Souad Abderrahim jubelt nach ihrem Sieg bei der Wahl zur Bürgermeisterin von Tunis. Sie hat mit der Hauptstadt große Pläne. Foto: AP/dpa © dpa

Sie hat geschafft, was noch keine Frau in Tunesien und in der gesamten arabischen Welt geschafft hat. Als erste Frau bekleidet Souad Abderrahim künftig das höchste Amt in der Hauptstadt ihres Landes. Bei der Bürgermeisterwahl von Tunis setzte sich die gelernte Pharmazeutin, die der Ennahda-Partei angehört, in dem 60-köpfigen Stadtrat gegen ihren männlichen Konkurrenten durch. Ihre islamisch-konservative Partei hatte am 6. Mai die Kommunalwahlen mit deutlichem Abstand gewonnen. Dieser erste Urnengang seit der Staatsgründung 1956 in insgesamt 350 Städten und Gemeinden war ein weiterer demokratischer Meilenstein.

Souad Abderrahim hat eine gewinnende Ausstrahlung. Die 53-Jährige wirkt offen und engagiert und versteht es, auf Menschen zuzugehen. Sie studierte Pharmazie in Monastir, der Geburtsstadt von Staatsgründer Habib Bourguiba. In jungen Jahren war sie im islamischen Studentenbund aktiv und trug ein Kopftuch, was sie jedoch ablegte, als sie 1992 beim Pharma-Grossisten Presta Pharm als Managerin einstieg. Ihren Weg in die Politik begann sie nach dem Sturz von Diktator Zine El Abidine Ben Ali. Von 2011 bis 2014 war sie Abgeordnete in der Verfassunggebenden Versammlung. Wegen ihres freundlichen Auftretens wurde die Mutter zweier Kinder, die sich als muslimische Feministin definiert, zu einem modernen Aushängeschild ihrer Partei. Trotzdem ist ihr Familienbild orthodox. Mit der Aussage, unverheiratete Mütter seien eine Schande für eine islamische Gesellschaft, löste sie 2011 einen Aufruhr aus.

Sichtlich bewegt versprach die neue Bürgermeisterin in ihrer ersten Ansprache, sich fortan mit aller Kraft in den Dienst der Bürgerinnen und Bürger zu stellen. „Ich will das Gesicht von Tunis verbessern“, sagte sie und fügte hinzu: „Diesen Sieg widme ich allen Frauen meines Landes, der gesamten Jugend und Tunesien.“ Für die Hauptstadt hat Souad Abderrahim klare Prioritäten. Sie will das notorische Müllproblem lösen, mehr Geld in die Schulen stecken und die vernachlässigten Parks der Stadt verschönern. Zudem schlägt sie vor, mehr junge Gefängnisinsassen zu gemeinnützigen Arbeiten heranzuziehen, was ein bisher kaum genutztes Gesetz erlaubt.

