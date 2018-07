Erneut antisemitische Attacke in Berlin

Berlin. Bei einem offensichtlich antisemitischen Übergriff soll eine Gruppe in Berlin einen Syrer verprügelt und am Kopf verletzt haben. Ausgelöst haben soll die Attacke ein Schmuckstück in Form eines Davidsterns an der Halskette des Opfers, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 25-Jährige sei nach eigenen Angaben jüdischen Glaubens. Zuvor hatte die Zeitung Die Welt berichtet. Die Polizei ermittelt gegen zehn Verdächtige im Alter von 15 bis 25 Jahren. Sechs der Beschuldigten seien Landsleute des Syrers, drei hätten die deutsche Staatsangehörigkeit, in einem Fall sei die Nationalität unklar.

Das Opfer hatte nach eigenen Angaben die Gruppe in einem Park im Stadtteil Mitte um Feuer für seine Zigarette gebeten. Dabei soll ein Mann aus der Gruppe den Davidstern an der Kette des 25-Jährigen entdeckt, ihm die Kette vom Hals gerissen und antisemitische Schmähungen geäußert und auf den Syrer eingeprügelt haben, bis dieser zu Boden ging. Als das Opfer versuchte zu flüchten, attackierte die Gruppe den Mann gemeinsam mit Schlägen und Tritten. Als Passanten dem 25-Jährigen zur Hilfe kamen, flüchteten die Täter. Gegen sie ermittelt der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz. (dpa)

zur Startseite