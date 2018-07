Erlebnisbad schließt am Wochenende Das Personal aus dem Paulsdorfer Hallenbad wird an der Malter gebraucht. Immerhin wartet ein sommerliches Wochenende auf die Wasserratten.

Im Strandbad Paulsdorf werden am Wochenende viele Badegäste erwartet. © Daniel Förster

Malter. Erstklassiges Freibadwetter ist am Wochenende zu erwarten. Daher wird das Erlebnisbad in Paulsdorf am Wochenende, 7. und 8. Juli, geschlossen bleiben, informierte Klaus Kaiser, der Geschäftsführer der Weißeritztal Erlebnisgesellschaft. Erstens ist der Besuch im Hallenbad sehr gering, wenn draußen tolles Badewetter herrscht. Zweitens haben die Mitarbeiter des Bäderbetriebs alle Hände voll zu tun, den Betrieb an den Strandbädern abzusichern, und stehen daher nicht für das Hallenbad zur Verfügung.

Eine längere Schließung des Erlebnisbads ist im August geplant, vom 28. Juli bis 26. August. In dieser Zeit wird eine neue Heizanlage eingebaut. Zwei Blockheizkraftwerke, die mit Gas betrieben werden, liefern dann Wärme für den Badbetrieb und Strom, der ebenfalls gleich vor Ort verbraucht wird. Das Projekt hat schon im vergangenen Jahr begonnen. Damals wurde am Campingplatz ein neuer Gastank eingegraben und eine Leitung bis zum Erlebnisbad gezogen. Jetzt stehen die Umbauarbeiten im Bad auf dem Plan. Während dieser Schließzeit finden auch noch andere Reparaturarbeiten und die jährliche Generalreinigung statt. (SZ/fh)

zur Startseite