Englisch für Anfänger und Fortgeschrittene In einem offenen Angebot des Mehrgenerationenhaus Görlitz können die Teilnehmer ihre Kenntnisse auffrischen und erweitern.

Görlitz. Einen Kurs „Englisch für Anfänger“ bietet das Mehrgenerationenhaus Görlitz am Donnerstag ab 16.30 Ur an. Direkt im Anschluss folgt ab 17.30 Uhr ein weiterer Englisch-Kurs für Fortgeschrittene. In diesem offenen Angebot für jedes Alter können die Teilnehmer ihre Kenntnisse auffrischen und erweitern. (szo)

