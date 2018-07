Endlich mal Erster

Die Poolstars des ESV Lok Döbeln haben gut jubeln. Mario Kattner (von links), André Dittmann, Roby Sauer und Maik Thiele schafften den Aufstieg in die Oberliga. Foto: André Braun © André Braun

Das beste und erfolgreichste Spieljahr haben sich die Billarder des ESV Lok Döbeln für ihre Jubiläumssaison aufgehoben. Im zehnten Jahr ihres Bestehens verwirklichte die erste Mannschaft in der Verbandsliga den direkten Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse Sachsens. Vor allem die Art und Weise, wie es Teamkapitän André Dittmann, Maik Thiele, Mario Kattner und Robby Sauer schafften, ihr ausgegebenes Ziel zu erlangen, war enorm. Aus 14 Partien erspielten sich die Poolstars 13 Siege und ein Unentschieden. Selbst der größte Optimist hätte nicht mit dieser fast makellosen Bilanz gerechnet. Zumal die Teams aus Leipzig, Zwickau, Freiberg, Uhyst und dem Vogtland auf recht ähnlichem Niveau agierten. So waren die Spielausgänge zwischen den Top 4 meist sehr knapp. Einen Wermutstropfen gab es allerdings auch. Die Truppe aus Plauen, die als zweiter Oberligaabsteiger ebenfalls zum Favoritenkreis zählte, brach während der ersten Halbserie völlig auseinander und zog ihre Mannschaft zum Rückrundenstart aus dem Spielbetrieb zurück.

Doch das schmälert die Leistung der Döbelner Poolstars in keiner Weise. Der Saisonauftakt war jedoch etwas holprig. Bei stark einzuschätzenden Leipzigern von Pool 2000, gelang den Muldestädtern ein äußerst glücklicher 7:5-Erfolg. Das Nervenkostüm der Akteure wurde nicht zum letzten Mal strapaziert. Aber genau das sollte die ausschlaggebende Stärke des Quartetts werden. Danach gelang ein, in der Höhe nicht zu erwartender, 11: 1-Sieg gegen Billard Team Vogtland II. Nachdem auch hoch gehandelte Zwickauer und das Tabellen- Schlusslicht Joker Leipzig II, teilweise etwas mühevoll, bezwungen werden konnten, folgte die Initialzündung im nachfolgenden Spitzenspiel. Beim bis dahin ebenfalls verlustpunktfreien Uhyster BSV gelang der Befreiungsschlag. Auf beiden Seiten herrschte große Anspannung, weil jedem klar war, dass hier bereits eine Vorentscheidung fallen konnte. An Dramatik wurde beim 7:5- Erfolg der Poolstars nicht gespart. Da ahnte noch niemand, dass die im Rückspiel noch überboten werden sollte. Bis dahin leisteten sich beide Vertretungen einen kleinen Ausrutscher, in dem sie jeweils einmal Unentschieden spielten, doch sonst weitere Siege einfuhren. Zwei Spieltage vor Schluss kam es zum erneuten Duell der beiden Führenden. An Brisanz hatte es in der Zwischenzeit nicht verloren. Die Uhyster konnten mit einem „Dreier“ weiter vom Aufstieg träumen. Die Döbelner konnten den Gang in die Oberliga festmachen. Diese Begegnung wurde ein wahrer Krimi. Beim Stand von 5:5 lag quasi auf zwei verbleibenden Tischen jeweils die entscheidende letzte zu versenkende Kugel noch auf dem Tisch. Beiden Poolstars-Akteuren gelang es, zwar etwas zitterig, aber erfolgreich, diese Kugel zu lochen. Nach der Gründung im Jahr 2008 konnte die kleine Abteilung Billard des ESV Lok Döbeln zum dritten Mal den Aufstieg in die höchste sächsische Liga realisieren. Bisher jedoch nur als Nachrücker, diesmal aber ohne Niederlage und als Tabellenerster.

Die zweite Mannschaft um Teamleiter Matthias Glauer mischte in der Landesliga Ost bis zum vierten Spieltag ganz oben mit. Doch dann musste sie aus vier Matches drei Niederlagen verkraften. Deshalb reichte es nicht mehr für den ganz großen Wurf. Immerhin konnte man mit insgesamt acht Siegen den Abstand zu den letzten vier Teams sehr groß halten, aber eben auch zu den Top 3-Mannschaften. Am Ende tritt völlig verdient der 1. PSC Dresden III den Gang in die Verbandsliga an. (DA/fk)

