Elf Fahrräder aus Muskauer Schuppen gestohlen

Symbolbild. © dpa

Bad Muskau. In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte aus einem Schuppen im Bad Muskauer Badepark elf Fahrräder gestohlen. Die Diebe seien gewaltsam in das Gebäude eingedrungen, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion in Görlitz. Die Zweiräder hatten einen Gesamtwert von etwa 6 500 Euro.

In der selben Nacht sind in Weißwasser zwei Motorräder gestohlen worden. Die beiden acht und 22 Jahre alten Kawasaki befanden sich nach Angaben einer Polizeisprecherin in der Grünstraße und waren zusammen 2 800 Euro wert. (szo)

