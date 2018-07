Elbpegel sinkt schneller als erwartet Die Dampfschifffahrt berät am Montag, wie es weitergeht. Unterdessen hält die Trockenheit auch die Feuerwehr in Atem.

Auch am Blauen Wunder hat die Elbe allerhand vom Flussbett freigegeben. Noch können die Dampfschiffe dort aber fahren. © Christian Juppe

Dresden erlebt eine der schlimmsten Dürren der letzten Jahrzehnte. Von Samstag auf Sonntag sank der Elbpegel noch einmal deutlich. Gerade einmal 55 Zentimeter betrug der Wasserstand am Abend. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung hatte zunächst nicht damit gerechnet, dass der Pegel am Wochenende unter 60 Zentimeter fällt. Normal sind etwa 1,75 Meter.

Die Dresdner Verkehrsbetriebe haben am Sonntag die Autofähre zwischen Pillnitz und Kleinzschachwitz außer Betrieb genommen. Auch die Sächsische Dampfschiffahrt hat für diesen Montag Fahrten abgesagt. So fährt kein Schiff in die Sächsische Schweiz oder nach Diesbar. Auch die Fahrt ins Böhmische wurde gestrichen. Lediglich die Dresden-Touren zwischen Terrassenufer und Blasewitz können zwischen 10 und 16 Uhr stattfinden. Wie es in dieser Woche weitergeht, ist unklar. Am Montag will die Dampfschiffahrt entscheiden, welche Fahrten am Dienstag noch durchgeführt werden können. Schon jetzt fahren die Schiffe nur noch halb beladen, um den Tiefgang zu verringern. Die Dampfer „Leipzig“ und „Diesbar“ könnten bei Niedrigwasser am längsten fahren.

Nicht nur die Elbe trocknet langsam aus. Auch die Böden sind knochentrocken. In Gompitz brannte am Sonnabend der Wald. Vermutlich ging das Feuer von einer Grillstelle im Zschonergrund aus. „Es gab wohl vorher ein Lagerfeuer“, hieß es am Sonntag von der Polizei. In Flammen stand eine Fläche von rund 100 Quadratmetern. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor er sich ausbreitete. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die Verdächtigen waren bereits weg, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll die Waldbrandgefahr an diesem Montag wieder zunehmen. Dann gilt die zweithöchste Gefahrenstufe. Der Staatsbetrieb Sachsenforst weist darauf hin, dass offene Feuer im Wald immer verboten sind. Rauchen, Grill und Lagerfeuer sind also tabu. Auch Autos und Motorräder dürfen nicht in den Wald fahren. Die trockene Bodenvegetation könne sich leicht entzünden und großflächige Waldbrände verursachen.

Wann sich die Lage entspannt, ist ungewiss. Reichlich Regen erwarten die Meteorologen diese Woche nicht. Am Dienstag und Mittwoch sind zwar kurze Schauer möglich, jedoch ohne größere Regenmengen. Zum Wochenende soll die Temperatur wieder in Richtung 30 Grad steigen. Der Elbpegel ist dann auf dem Weg zur 40-Zentimeter-Marke.

