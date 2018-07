Eislöwen starten auswärts

Jochen Molling ist seit dieser Saison neuer Cheftrainer der Eislöwen und findet das Auftaktprogramm sehr interessant. Foto: Ronald Bonß © ronaldbonss.com

Zugegeben, der Gedanke an Weihnachten dürfte in diesen Tagen etwas weit hergeholt erscheinen. Doch die Anhängerschar des Eishockey-Zweitligisten Dresdner Eislöwen weiß jetzt, dass es in der gemeinhin besinnlichen Zeit kaum einen Anlass für Ruhe gibt. Die DEL 2 hat am Montag den kompletten Spielplan für die Saison 2018/2019 vorgelegt, und daraus geht hervor, dass die Sachsen vom 21. Dezember bis zum 2. Januar sechs Spiele bestreiten müssen – kein ungewöhnlicher Stress für die Fans der schnellsten Teamsportart der Welt, sondern jährlich grüßt dasselbe weihnachtsmufflige Murmeltier.

Immerhin meinen es die Spielplan-Ansetzer nicht ganz und gar schlecht mit den Eislöwen. Am 1. Spieltag müssen die Schützlinge des neuen Cheftrainers Jochen Molling am 14. September beim letztjährigen Tabellenachten Ravensburg Towerstars ran. Zwei Tage später empfangen die Eislöwen zum ersten Heimspiel der Saison den Vorjahres-Neunten Heilbronner Falken – ein machbares Auftaktprogramm. An letzterem Kontrahenten scheiterten die Sachsen in den Pre-Play-offs. Da wäre noch eine Rechnung offen.

„Wenn man den offiziellen Spielplan in den Händen hält, ist der Saisonstart nicht mehr weit entfernt. Mit Ravensburg und Heilbronn treffen wir gleich am ersten Punktspielwochenende auf zwei interessante Teams“, sagt Molling vorsichtig. „Die Vorfreude steigt, gerade auch, weil unser Kader zum größten Teil bereits fest ist und wir mit den Jungs in einem intensiven Austausch stehen. Man spürt, dass es bei allen Spielern schon wieder ordentlich kribbelt.“

Im Verlauf der 52 Spieltage in der Hauptrunde planen die Eislöwen vier Familientage mit Spielbeginn um 16 Uhr ein – am 23. September gegen die Löwen Frankfurt, am 21. Oktober gegen die Kassel Huskies, am 25. November gegen die Bayreuth Tigers und am 17. Februar 2019 gegen den Deggendorfer SC. Das erste Derby in der Energieverbund-Arena findet am 5. Oktober gegen Crimmitschau statt. Einen Spieltag zuvor sind die Eislöwen am 30. September bereits in Weißwasser gefragt.

Eine kleine Pause wird es für die 14 DEL-2-Klubs und deren Anhang lediglich vom 5. bis zum 15. November geben. Der Deutschland-Cup räumt den Zweitliga-Teams einige freie Tage ein.

Die Hauptrunde endet mit dem 52. Spieltag am 3. März 2019. Die danach folgenden Endrunden beginnen mit den Pre-Play-offs am 8. März. Der Nachfolger der Bietigheim Steelers als DEL-2-Meister wird spätestens bis zum 30. April ermittelt.

