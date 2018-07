Einreiseverbote ignoriert Bei Kontrollen auf der A 17 wurden illegal Einreisende geschnappt. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet und alle Personen nach Tschechien ausgewiesen.

Breitenau. Fahnder der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel kontrollierten am Mittwoch die Insassen in einem grenzüberschreitenden Reisebus aus dem Kosovo. Für zwei Serben (60 und 57 Jahre) war wider Erwarten Endstation auf dem Parkplatz „Am Heidenholz“ an der Bundesautobahn 17. Die Überprüfungen ergaben, dass gegen beide Personen eine Wiedereinreisesperre bis Dezember 2018, veranlasst durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, besteht. In der Vergangenheit wurden ihre Asylanträge in Berlin abgelehnt. Somit lag der Verdacht der unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet vor.

Gegen beide Serben wurde Anzeige erstattet. Anschließend wurden die Männer nach Tschechien überstellt.

Einige Stunden später geriet ein Pkw Ford, aus dem Zulassungsbezirk Neumünster, einschließlich Insassen ins Visier der Beamten auf der A 17. In dem Fahrzeug befanden sich vier moldauische Staatsangehörige (25 bis 45 Jahre) und der Halter des Fahrzeuges, ein 51-jähriger Rumäne. Einer der Moldauer (45) war zugleich der Fahrer des Ford Focus.

Im Rahmen einer ersten Einreisebefragung machten die Männer gegenüber den Beamten Angaben zu ihrem Reiseweck. Alle Moldauer beabsichtigten, für eine Baufirma in Norddeutschland zu arbeiten und hatten entsprechende Arbeitsbekleidung in ihrem Reisegepäck. Ferner verfügten sie nicht über ausreichend Barmittel, um ihren in Deutschland geplanten Aufenthalt zu finanzieren. Somit bestand der Verdacht der unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet und Verdacht der unerlaubten Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.

Der Fahrer muss sich wegen Einschleusens von Ausländern verantworten. Gegen alle moldauischen Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise eingeleitet. Weiterhin wurden alle Personen an die tschechischen Behörden rücküberstellt, teilt die Bundespolizei am Donnerstag mit. (szo)

