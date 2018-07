Einige Odeg-Züge fallen Ende Juli aus Vom 28. bis zum 29. Juli etwa ab 6 Uhr kommt es bei einigen Zügen zum Ausfall zwischen Görlitz und Horka. Ersatzverkehr wird eingerichtet.

Modernisierter ODEG Zug Desiro Classics im Görlitzer Bahnhof © nikolaischmidt.de

Vom 28. bis zum 29. Juli etwa ab 6 Uhr kommt es bei einigen Zügen zum Ausfall zwischen Görlitz und Horka. Grund hierfür sind Bauarbeiten der Deutschen Bahn Netz AG. Darüber informiert am Dienstag Elisabeth Frenzel, Referentin Marketing und Kommunikation bei der Ostdeutschen Eisenbahn AG Odeg. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird zwischen Görlitz und Horka eingerichtet. Fahrgäste werden gebeten, die abweichende Haltestelle in Kodersdorf an der öffentlichen Haltestelle am Bahnhof sowie die veränderten Fahrzeiten zwischen Zittau und Görlitz aufgrund der Anschlussgewährung von und zum Ersatzverkehr zu beachten.

Die Fahrzeiten der Busse und der Züge, um die es geht, liegen nach 20 Uhr am 28. Juli, dem Sonnabend. Das Bahnunternehmen hat die Veränderungen in Tabellen notiert, die ausgehangen werden und auf der Internetseite der Odeg und des Verkehrsverbandes Zvon zu finden sind. (SZ)

Odeg-Servicetelefon: 030 514888888

zur Startseite