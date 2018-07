Eine Sekunde der Unaufmerksamkeit Ein Motorradfahrer wird schwer verletzt. Obwohl der Verursacher klar feststeht, geht dieser in Einspruch gegen den Strafbefehl.

Durch eine kurze Unaufmerksamkeit eines Autofahrers erlitt ein Motorradfahrer schwere Verletzungen. Jetzt landete die Sache vor Gericht. © Marko Förster

Klipphausen. Selten ist die Sachlage so klar wie dieses Mal. Der Angeklagte hat an jenem Augustsonnabend in Klipphausen einem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen. Als der Mann mit seinem Pkw mit Anhänger an eine Kreuzung heranfährt, übersieht er offenbar das Krad. Dessen Fahrer macht eine Vollbremsung, das Motorrad überschlägt sich mehrfach. Der 52-jährige Fahrer fügt sich schwere Verletzungen an beiden Knien, ein beiden Handgelenken und am rechten Arm zu.

Wegen fahrlässiger Körperverletzung wird der Unfallverursacher per Strafbefehl, also ohne Verhandlung, zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 50 Euro, insgesamt also 1 500 Euro ,verurteilt. Diese Strafe akzeptiert er . Und dennoch geht er gegen den Strafbefehl in Einspruch. Wie das?

Es geht ihm nicht um die Schuldfrage, es geht ihm auch nicht um die Geldstrafe. Aber laut Strafbefehl muss er auch für zwei Monate auf seinen Führerschein verzichten. Das trifft den Mann besonders hart. Denn er ist Berufskraftfahrer.

Sein Anwalt legt ein Schreiben vom Arbeitgeber des Mandanten vor. Darin wird dieser als „unverzichtbar“ für die Firma beschrieben. Für seine Beschäftigung sei der Führerschein nötig. Eine andere Tätigkeit im Unternehmen könne man ihm für die Zeit des Führerscheinentzuges nicht anbieten. Stellt dieser also eine unzumutbare Härte dar?

Die Staatsanwältin will nicht so einfach klein beigeben. Die Verletzungen des Motorradfahrers seien schließlich so schwer gewesen, dass eine Führerscheinsperre zumindest für einen Monat nötig sei. Sie will auf jeden Fall den Motorradfahrer hören, um sich ein genaues Bild von den Verletzungen machen zu können.

Tatsächlich hat es den Mann schwerer getroffen als zunächst angenommen. Insgesamt viermal musste er bisher operiert werden. Vor allem durch die Verletzungen am linken Knie kam es zu Komplikationen. Es bereitet ihm größte Schwierigkeiten, er ist immer noch krankgeschrieben. Auch die Versicherung des Angeklagten hat sich bei der Regulierung des Schadens bisher sehr hartleibig gezeigt. Erst nach langem Kampf wurde wenigstens der materielle Schaden beglichen. Die Versicherung zahlte den Wert von 3 000 Euro, den das Motorrad hatte. Von Schmerzensgeld und Kosten, die der Mann durch den Unfall hatte, beispielsweise durch Zuzahlungen für Krankenhausaufenthalte und Medikamente, sah der Geschädigte noch keinen Cent. Auf eine Forderung seiner Anwältin, die eine Frist gesetzt hatte, innerhalb derer zumindest eine Anzahlung geleistet werden sollte, reagierte die Versicherung bisher nicht. „Die Schadensregulierung ist ein Grauen“, sagt der geschädigte Motorradfahrer. Die Entschuldigung des Angeklagten nimmt er an. „Es hätte schlimmer ausgehen können“, sagt er.

Wegen der schweren Folgen besteht die Staatsanwältin auf ein Fahrverbot. Dieses könne aber von zwei auf einen Monat abgemildert werden. Dafür solle es eine höhere Geldstrafe geben, die Anzahl der Tagessätze von 30 auf 60 verdoppelt werden.

Die Richterin verkürzt das Fahrverbot auf einen Monat, hält aber die Geldstrafe von 30 Euro für tat- und schuldangemessen. Weil sie die Höhe des Tagessatzes nun nach dem tatsächlichen Einkommen des Angeklagten – im Strafbefehl konnte es nur geschätzt werden – bemisst, kommt er nun mit einer Geldstrafe von 1 200 Euro sogar besser weg. Der Einspruch hat sich also doppelt gelohnt. Allerdings muss er die Kosten des Verfahrens tragen. Das einmonatige Fahrverbot will er nun auf den Urlaub legen.

