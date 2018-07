Eine Optimistin

Heike Bergmann liebt „ihren“ etwas anderen Laden, der im Treff-8-Center zu finden ist. Foto: Silke Richter

Hoyerswerda. An Wochentagen klingelt bei Heike Bergmann jeden Morgen um 6.30 Uhr der Wecker. Dann heißt es aufstehen, Tochter Doreen beim Ankleiden helfen, ihr die notwendigen Tabletten verabreichen und das gemeinsame Frühstück vorbereiten, bevor sie abgeholt und in die Lausitzer Werkstätten nach Seidewinkel gebracht wird. Die 36-Jährige ist, wie Heike Bergmann erklärt, durch einen ärztlichen Fehler seit ihrer frühesten Kindheit körperlich und geistig behindert.

Keine leichte Aufgabe für Mutter Heike, der jedoch nie der Gedanke kam, ihre Tochter dauerhaft in einer Wohnstätte unterzubringen. „Meine Tochter gebe ich niemals weg. Sie gehört zu mir. Mich um sie zu kümmern, so lange, wie ich es schaffe, ist meine Bestimmung und mein Schicksal“, meint die alleinerziehende Frau.

Kein Tag ist wie der andere. Das Außerplanmäßige trainiert dabei die Flexibilität und auch Kreativität der 57-Jährigen, die sich dennoch das Ziel gesetzt hat, auch beruflich selbstständig zu sein. Vor einigen Jahren brachte Heike Bergmann aus Dresden eine Idee mit, die sie als Initiatorin seit 2016 auch in Hoyerswerda erfolgreich in die Tat umsetzt. Ziel dieses Modells ist es, dass sich mehrere Geschäftsleute eine Ladenfläche teilen und damit auch Miete, Betriebskosten oder Absicherung der Öffnungszeiten auf mehrere Schultern verteilt werden können. Das schafft auch persönliche Freiräume, die Heike Bergmann bei der Gestaltung ihres Alltages mit Tochter Doreen sehr gut gebrauchen kann. „Es gibt Phasen, in denen Doreen aufgrund ihrer geistigen Beeinträchtigungen zu Aggressionen neigt. Das ist dann meist ein längerer Zustand, den ich irgendwie bewältigen muss. Ich kann mich in solchen Situationen auf die Mitarbeiterin der Lebenshilfe Anne Bobusch und auf meine Kolleginnen Katja und Ingrid verlassen. Das beruhigt ungemein, wenn ich Hilfe brauche oder mal nicht auf Arbeit kommen kann“, meint Heike Bergmann.

Mit ihren zwei Laden-Mitstreiterinnen ist sie am 2. Juli im Treff-8-Center am Lipezker Platz in ein neues Geschäft umgezogen. Der so genannte „Etwas andere Laden“ (DEAL) ist etwas größer als sein Vorgänger und bietet Platz für den Verkauf von selbstgenähten Baby- und Kindersachen, italienischer und dänischer Mode sowie für eine Änderungsschneiderei plus Kleider-Reparaturservice.

Hauptinitiatorin Heike Bergmann ist froh darüber, in ihrer Heimatstadt berufliche Vorstellungen umsetzen und gleichzeitig bei ihrer Tochter sein zu können. „Es sind die vielen kleinen Details, die das Leben in Hoyerswerda für mich lebens- und liebenswert machen.“ So weiß Heike Bergmann die gute ärztliche und fürsorglich- professionelle Betreuung und Förderung ihrer Tochter sehr zu schätzen. Zudem habe sie einen großartigen Freundes- und Bekanntenkreis, der ihr hilfreich zur Seite steht. Die Grundvoraussetzung für dieses erfolgreiche Leben schafft sie allerdings ganz allein: „Ich gebe niemals auf, denke immer positiv, auch wenn es manchmal sehr schwerfällt. Es gibt immer einen Weg.“

