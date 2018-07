Eine Brücke lernt fliegen Am Sonnabend schwebte in Weesenstein die neue Bahnquerung ein. Ein Flug mit Hindernissen, aber sicherer Landung.

Und sie bewegt sich doch! Am frühen Sonnabendmorgen hatten die Vorbereitungen für den Einbau der neuen Eisenbahnbrücke am Fuße des Weesensteins begonnen. Doch erst viertel fünf nachmittags schwebte das 160 Tonnen schwere Bauteil über den Widerlagern an der Müglitz ein.

Bei der Anfahrt war eine Ecke der Brücke vom Tieflader gerutscht

Während der gesamten Aktion war die Müglitztalstraße unpassierbar.

Rüdiger Schwarz von der DB Netz leitete das Brückenbauprojekt.

Weesenstein. Es ist Wochenende und bestenfalls Frühstückszeit, aber Roswita Rehwald steht in orangefarbener Weste und mit einer Kamera in der Hand am Bauzaun. So früh zur Stelle zu sein, ist für sie Pflicht. Eine Bahnbrücke schwebt ja nicht jeden Tag am Himmel von Weesenstein. Frau Rehwald, seit 1945 ortsansässig, führt die Weesensteiner Chronik. 1318 geht sie los. Und heute soll sie ein neues Kapitel bekommen.

Die Eisenbahn im Müglitztal fährt seit 1890. Damals wurde die Schmalspurlinie zur Lebensader von Industrie und Fremdenverkehr. In den 1930ern verbreiterte man die Schienen auf das reguläre Maß. Dabei entstand auch die Brücke am Fuß des Weesensteins, die das Gleis über die Müg-litz führt. 81 Jahre tat das Bauwerk seinen Dienst. Nun liegt es zertrümmert am Flussufer. An den Brückenköpfen ragen zwei riesige Kräne auf. Der eine trägt vierhundert, der andere sogar fünfhundert Tonnen. Sie stehen bereit, mit brummenden Motoren, den Neuling einzupassen.

Der Brückenbau ist Teil eines großen Instandhaltungsprojektes, das die Deutsche Bahn seit dem 2. Juli ausführt. Die Strecke zwischen Heidenau und Altenberg ist dafür gesperrt. Nicht nur um Brücken geht es, sondern auch um Schienen und Schwellen, die gewechselt werden, um das Stopfen der Gleise, um das Beräumen von Geröll und die Beseitigung von Wildwuchs. Allein die Arbeiten am Fels und an der Vegetation mit Industriekletterern und forstlicher Großtechnik kosten um die 80 000 Euro.

Und die Brücke? Rüdiger Schwarz von der Deutschen Bahn, Leiter des Bauvorhabens, nimmt die Sonnenbrille ab und schaut auf die vorbereiteten Widerlager, die gleich den Überbau, also die Brücke, aufnehmen sollen. „Ich sag’ mal: eine Million.“ Dabei hat man noch gespart, denn die Widerlager der alten Brücke waren größtenteils in Ordnung. „Wir haben nur etwas Kosmetik gemacht“, sagt der Projektchef. Er lobt die Bauleistung von einst. Wären die Lager futsch gewesen, hätte man ins Flussbett reingemusst, hätte neue Fundamente graben müssen. Alles wäre viel komplizierter geworden, und auch viel teurer.

Montage an der Mühlenscheune

Die neue Brücke ist gleich neben der alten gewachsen, auf dem Gelände der Weesensteiner Schlossmühle. Dort haben die Arbeiter der Kesselsdorfer Firma König, spezialisiert auf Bahnbauten, sich zuerst eine Arbeitsplatte betoniert und darauf dann die Brücke gegossen. Müller Axel Gerlach, der diesen Morgen zu den wenigen Zaungästen zählt, ist beeindruckt von dem, was sich in den letzten Tagen neben seiner Lagerscheune abspielte. „Diese Firma kann ich für den Bau des Berliner Flughafens empfehlen“, sagt er ironisch, „das hat geflutscht.“

Es ist gegen 8.30 Uhr, als der Tieflader, der das Brückenteil am Montageplatz huckepack genommen hat, anrollt, um es die etwa hundert Meter bis zur Einbaustelle zu bugsieren. Roswita Rehwald hebt den Fotoapparat. Noch immer ist kaum Volk da. Warum, weiß sie auch nicht. Was sie weiß, ist, dass viele Alteingesessene nach der Flut 2002 fortgezogen sind. Sie spricht von etwa einem Drittel der Einwohner. Damals hatte die Müglitz zehn Häuser weggeschwemmt. Und die Neuweesensteiner interessiert es womöglich weniger, was im Ort vorgeht.

Der Schlepper kraucht voran, der Straße zu, um dann rückwärts ans Ufer zu rangieren. Da plötzlich passiert es: Ein Ächzen und Kreischen erhebt sich, als würde die Titanic sinken. Dann knallt es, und 160 Tonnen Stahlbeton kippen jäh nach links, sodass die Arbeiter, die neben dem Lastzug hergehen, erschreckt zurückprallen. Doch zum Äußersten kommt es nicht. Die Brücke sackt nur ein Stückchen ab. Dann verharrt sie, mit deutlicher Schlagseite.

Was ist passiert? Es war wohl eine Bodenwelle, die den Koloss auf dem Tieflader dazu brachte, von seinem Unterbau zu rutschen. Nun ragt die hintere linke Ecke über die Ladefläche. Die Vorrichtung aus Gummi und Metall, die einmal die Brückenlast in den Untergrund leiten soll, ist verbogen. So kann der Transport nicht weitergehen.

Mit hydraulischen Pressen wird versucht, die Schieflage zu beheben. Umsonst. Es bleibt nichts anderes übrig, als die mühsam in Stellung gebrachten Kräne vom Fluss abzuziehen und zum Richten der Brücke einzusetzen. Das Manövrieren dauert Stunden. Als das Brückenteil gegen 14 Uhr endlich wieder sicher auf dem Tieflader liegt und die Fahrt fortgesetzt werden kann, gibt es den nächsten Störfall, ein Leck in der Hydraulik. Öl fließt auf den sommerheißen Asphalt. Doch die Fahrer schaffen es, ihr Vehikel wieder klar zu machen. Auf den Schreck gibt es für die ganze Bautruppe erst mal ein Eis.

Zirkeln bis der Abend kommt

Eine Viertelstunde nach 16 Uhr ist es geschafft: Das Brückenteil schwebt an den gigantischen Stahlarmen der Kräne, mitten hinein in die klaffende Lücke über dem Müglitzwasser. Doch Feierabend haben die Brückenbauer noch lange nicht. Jetzt geht es um die Feinarbeit. Es wird geschliffen und gesägt und gezirkelt bis zum Abend. Ein langer Tag? Ein normaler Tag, sagen die Bauleute. Morgen, am Sonntag, kommen sie wieder. Sie müssen ranklotzen, solange sie die Müglitztalstraße als Arbeitsraum für sich allein haben. Am Montag, 5 Uhr, kommen die Autos wieder.

