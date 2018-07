Einbrecher in Wohnung überrascht

Neun Verletzte bei Unfall auf A 4 Bautzen. Bei einem Unfall am späten Freitagnachmittag auf der A 4 bei Bautzen sind neun Menschen leicht verletzt worden. Der 49-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr gegen 17 Uhr in Richtung Görlitz. Kurz hinter der Anschlussstelle Bautzen-West scherte er zum Überholen aus und beachtet dabei laut Polizei nicht den auf der linken Spur befindlichen Kleinbus Ford Tourneo. Dieser konnte trotz eines Bremsmanövers ein Auffahren nicht mehr verhindern. Die beiden Fahrzeuge kollidierte. Dabei erlitten der 36-jährige Fahrer sowie die Insassen des Kleinbusses – sechs Kinder im Alter zwischen zwei und elf Jahren sowie zwei Erwachsene im Alter von 30 und 33 Jahren – leichte Verletzungen. Sie mussten im Krankenhaus behandelt werden. Dem Fahrer des Mercedes passierte nichts.

Einbruch in Kindermodengeschäft Bischofswerda. Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Sonnabend gewaltsam in ein Kindermodengeschäft an der Bahnhofstraße in Bischofswerda. Sie verursachten dabei erheblichen Schaden an Türen und Fenstern in Höhe von etwa 1500 Euro. Zum Stehlgut liegen noch keine Angaben vor.

Kradfahrerschwer verletzt Liebenau. Ein schwerer Unfall ereignete sich am Freitagabend in der Nähe von Kamenz. Ein 19-jähriger Kradfahrer befuhr mit seiner KTM die Verbindungsstraße von Liebenau in Richtung Schönbach. Kurz hinter dem Ortsausgang Liebenau blockierte aus bislang unbekannter Ursache das Vorderrad. Das Krad überschlug sich. Dabei stürzte der junge Mann auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Mountainbike und Snowboard gestohlen Bautzen. Kriminelle sind in den Keller eines Wohnblocks an der Albert-Einstein-Straße in Bautzen eingebrochen. Aus einem der Abteile stahlen sie ein Mountainbike der Marke KTM sowie ein Snowboard im Wert von insgesamt 950 Euro.

Auto aus Garage gestohlen Bautzen. In der Nacht zum Sonnabend entwendeten Unbekannte in Bautzen einen Citroen C4. Die Täter verschafften sich zunächst Zutritt in die Garage an der Heinrich-Heine-Straße. Dann öffneten sie von innen das Rolltor. Im Anschluss konnten sie in das unverschlossene Fahrzeug hineingelangen. Unglücklicherweise steckte der Fahrzeugschlüssel im Zündschloss, so dass die Täter nun leichtes Spiel hatten. Zudem befand sich im Auto eine Tasche mit Dokumenten und 100 Euro Bargeld, die ebenfalls in den Besitz der Täter gelangte. Der entwendete Citroen hatte einen Wert von etwa 5000 Euro.