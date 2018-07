Ein Streifzug durch jahrtausendealte Oberlausitzer Geschichte

„Seit Jahrhunderten beflügeln die mysteriösen, teils jahrtausendealten Burgwallanlagen die Phantasie der Oberlausitzer“, eröffnet der Rücktiteltext dieses Buches. „Mit dieser Publikation soll Interesse an diesem kulturellen Erbe der Oberlausitz geweckt werden und helfen Zeugnisse der Geschichte zu erhalten.“ Repro: Uwe Jordan

Wenn Steine erzählen könnten ... Vor allem, wenn es nicht irgendwelche Steine sind, sondern solche, die einst von Menschen verwendet worden sind – etwa für Festungsanlagen, die gewiss manches Stück bewegter Geschichte gesehen haben. Solchen Steinen geht Frank Nürnberger in seinem Buch „Schanzen und Burgwälle der Oberlausitz einst und jetzt“ nach. Auf 152 fast durchgängig vierfarbigen Seiten (ausgenommen freilich historische Fotos) im Format 24,5 x 28,5 cm bringt er gesicherte Angaben, spart Sagen nicht aus und entwirft so ein farbiges Bild scheinbar versunkener Oberlausitzer Kultur. Freilich ist das Ganze, so sagt es Nürnberger selbst, „eine unvollständige Momentaufnahme“ – aber staunenswert, welch detailliert-informativ-unterhaltsame Momentaufnahme! Zu haben ist das Buch jetzt für 19,95 im SZ-Treffpunkt Hoyerswerda (Lausitz-Center -Lausitzer Platz 1- / über der Post). (JJ)

zur Startseite