Ein Schneemann als originellste Vogelscheuche

zurück Bild 1 von 9 weiter Bei Bier, Kaffee, Kuchen und Blasmusik fanden die Besucher in Mückenhain viel Unterhaltung. Liebhaber alter historischer Landtechnik kamen ebenso auf ihre Kosten. © - keine Angabe im huGO-Archivsys Bei Bier, Kaffee, Kuchen und Blasmusik fanden die Besucher in Mückenhain viel Unterhaltung. Liebhaber alter historischer Landtechnik kamen ebenso auf ihre Kosten.

„Klimawandel“ gewinnt die Erwachsenenwertung.

In Sagar feierten diese Gäste am Sonnabendabend bei ausgelassen Stimmung die 9. Sommernachtsparty vor dem Kulturhaus. Organisiert vom Kulturhausverein.

Die Kirschenfrau zieht mit den kleinen Kirschen und den Bienen am Sonntagnachmittag auf dem Festplatz ein.

Der Reiter mit Pferd siegt bei den Kindern.

Das Schaubild des Heimat- und Touristikvereins Kollm ist ebenso wie die anderen Bilder historischen Persönlichkeiten aus Groß Radisch und den Nachbarorten gewidmet.

Beim märchenhaften Besuch am Sonnabendnachmittag tanzt die schöne Belle mit den Kindern. Fotos: Rolf Ullmann (5)

Baronin und Marquies sind mit Schneckenhäusern im Muskauer Park unterwegs. Für die Besucher ein begehrtes Fotomotiv dank bunter Kostümen. Fotos: R. Ullmann (2)

Ein Schminktisch durfte in Mückenhain beim Dorffest nicht fehlen. Dort lässt sich die kleine Andrea von Verena Rönsch ein lustiges Gesicht malen. Fotos: B. Donke (2)

Groß Radisch. Pierre Kirschameur, der Radischer Kirschkontrolleur, wacht am Eingang zum Festplatz über die bunte Schar der Vogelscheuchen, die zum Auftakt des Familiennachmittages am Sonnabend von fleißigen Händen aufgestellt werden. Nun warten die lustigen Gesellen auf das Urteil der Besucher, wer von ihnen wohl am höchsten in der Gunst des Publikums steht. Auch in diesem Jahr stehen die Besucher vor der Qual der Wahl, welcher Vogelscheuche sie in der Wertung bei den Kindern und Jugendlichen sowie bei den Erwachsenen ihre Stimme abgeben sollen. Denn originell und mit viel Liebe und Fantasie haben sie ihre Schöpfer erneut ausgestattet. Das Familienfest am Sonnabendnachmittag vereint die Groß Radischer mit Gästen aus der polnischen Partnergemeinde Sulikow zum gemeinsamen Feiern. Diese Veranstaltung wird aus Mitteln des Programmes Interreg zwischen Sachsen und Polen gefördert. Rapunzel und Belle bereiten den Kindern mit ihrem märchenhaften Besuch vor und auf der Bühne eine unbeschwerte Stunde. Am Sonntagnachmittag zieht die Kirschenfrau mit ihrem Gefolge auf dem Festplatz ein. Unter ihrer Aufsicht erfolgt die Prämierung der besten Vogelscheuchen.

Mückenhain. Blasmusik und gute Laune prägen den Sonnabendnachmittag auf dem Hofgelände von Landwirt Georg Wodniok. Die Bewohner feiern gemeinsam mit vielen Gästen ihr nunmehr 14. Dorf und Hoffest. Vor 14 Jahren hat der Landwirt die ehemalige Mistplatte auf seinem Hof zu einer Festscheune umgebaut, so das hier in der Organisation des Mückenhainer Dorfvereines seitdem regelmäßig das Fest gefeiert wird. Viele Hände aus dem kleinen Ort packen mit an, um die Scheune in eine Festscheune auszuschmücken. Am Sonnabend ist sie fast bis auf den letzten Platz gefüllt, und das trotz der Fußballweltmeisterschaft. Die Spiele im Viertelfinale können die Besucher auf einer Leinwand in der Festscheune verfolgen. Zudem gestalten die Lanz- und Bulldog-Freunde regelmäßig ihre Ausstellung zu historischer Landwirtschaftstechnik. Die Kameraden der Ortswehr Mückenhain unterhalten die Kinder mit Spielen und Bootsfahrten auf den Dorfteich. Für gute Kost sorgen die Frauen vom Dorfverein mit einem Kuchenbüfett und ihre Männer für Deftiges vom Grill. Im Abendprogramm ernten die Horkaer Sportfrauen viel Beifall.

Bad Muskau. Am Sonntagnachmittag verwandelt sich die große Wiese vor dem Neuen Schloss im Fürst-Pückler-Park in ein wahres Picknickparadies. In den aufgestellten Liegestühlen und Bänken genießen die Gäste das Flair eines schönen Sommernachmittages ebenso wie auf den mitgebrachten Decken. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Band „Swing along Weinböhla“ mit einem bunten Mix, in dem Dixie-Klänge dominieren. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nutzt, wie als Bundestagsabgeordneter bei einigen Picknicks zuvor, die Gelegenheit, unter den Anwesenden Spenden für den Förderverein Fürst-Pückler-Park einzusammeln. Mit dem Geld wird die Wiederherstellung der sogenannten Exedra-Bank im Badepark unterstützt. Als Fotomotiv für unzählige Fotoapparate fungieren Baronin und Marquis, die mit ihren Schneckengehäuse als Paar über die Wiesen ziehen.

zur Startseite