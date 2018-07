Ein Raum in München sind vier in Dresden

In Dresden gibt es für denselben Preis viermal so viele Räume wie in der bayerischen Landeshauptstadt München. Das geht aus einer Analyse des Immobilienportals immowelt.de hervor. Die Grundlage bilden Angebote von Eigentumswohnungen in den 14 deutschen Städten mit mehr als 500 000 Einwohnern. Für die Analyse hat immowelt.de die Angebotspreise von Inseraten auf der eigenen Website beobachtet.

Für 200 000 Euro gebe es in München eine Eigentumswohnung mit einem Zimmer, in Dresden mit vier Zimmern. In Berlin zahle man verglichen mit München im Schnitt etwa die Hälfte für Wohnungen. Käufern mit geringerem Budget empfiehlt immowelt.de Dortmund und Essen. In den beiden Städten im Ruhrgebiet gebe es für 100 000 Euro ein großes Angebot von 3-Zimmer-Wohnungen. Auch 4-Raum-Wohnungen kosten dort laut Anbieter weniger als ein Raum in München. Ähnlich teuer seien Frankfurt und Stuttgart; 200 000 Euro genügten dort für mittelmäßig ausgestattete 2-Raum-Wohnungen. (SZ/fak)

