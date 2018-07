Ein paar Scheinchen zu viel Eine 35-Jährige betrügt die Arbeitsagentur um 819 Euro. Wenn sie Pech hat, muss sie für fast drei Jahre ins Gefängnis.

Die Angeklagte erschwindelt sich Geld von der Arbeitsagentur. Wegen Betrugs saß sie auch schon im Gefängnis. © dpa

Der Fall der 35-Jährigen scheint auf den ersten Blick Routine, das übliche Schema. Der Frau mit den auffällig grell gefärbten Haaren wird vorgeworfen, die Arbeitsagentur betrogen zu haben. Sie hat ein paar Scheinchen zu viel kassiert. 819 Euro soll sie zu Unrecht bezogen haben, weil sie Arbeitslosengeld I beantragte, obwohl sie einem versicherungspflichtigen Job nachging. Doch hier ist vieles anders als in vergleichbaren Fällen. Während meist Arbeitslose Stütze beziehen, einen Job finden und „vergessen“, dies der Arbeitsagentur zu melden, ist es hier genau andersherum.

Am 22. März vorigen Jahres beginnt die Frau eine versicherungspflichtige Tätigkeit in einem Café. Sechs Tage später stellt sie jedoch bei der Agentur für Arbeit einen Antrag auf Arbeitlosengeld I. „Ich habe einen Vertrag unterschrieben, bin aber nach zwei Tagen wieder gegangen. Ich wollte zurück ins Arbeitslosengeld“, sagt die vierfache Mutter. Die Firma, bei der sie angestellt war, hat dem Gericht aber etwas anderes mitgeteilt. Für die zwei Monate, in denen sie Geld vom Amt bezog, bekam sie 463 Euro im März und 1 436 Euro im April als Gehalt gezahlt. Das Geld wurde auf das Konto ihres damaligen Freundes überwiesen. Sie habe schon einmal einen Antrag auf Arbeitslosengeld gestellt, diesen jetzt übernommen und abgeschrieben, sagt die Angeklagte dem Richter. Wieso sie Stütze beantragte, obwohl sie doch Arbeit hatte, kann sie nicht erklären.

In ähnlichen Fällen gibt es für solche Taten in aller Regel Geldstrafen. Die Verteidigerin wird später von „fehlender Sorgfalt“ sprechen. Das könnte man annehmen, nicht aber, wenn man das Vorleben der Angeklagten kennt. Die ist nämlich eine permanente Betrügerin. Fünfmal wurde sie bereits verurteilt, immer wegen Betruges, saß auch schon im Gefängnis, weil eine Bewährung widerrufen wurde. So hatte sie beispielsweise die Lebensversicherung ihres damaligen Freundes ohne dessen Wissen gekündigt. Immer wieder bietet sie Waren, die sie gar nicht besitzt, im Internet zum Verkauf an, kassiert das Geld und liefert nicht. Bei verschiedenen Versandhändlern bestellt sie Waren im Wert von mehreren Tausend Euro, bezahlt aber nicht. So kommt sie an Kindersachen, Kinderwagen, Bettwäsche, Schuhe, Nagelbehandlungsgeräte, Tiernahrung und vieles andere mehr. Sie kauft in einem Möbelhaus ein, bezahlt mit EC-Karte, doch das Konto ist nicht gedeckt. Um eine neue Wohnung zu bekommen, legt sie einen gefälschten Arbeitsvertrag und eine gefälschte Unbedenklichkeitserklärung des Vormieters vor. So bekommt sie die Wohnung, bleibt aber die Miete von 3 580 Euro schuldig. In einem anderen Fall beantragt sie beim Amt Umzugskosten und die Mietkaution sowie Kosten für die Unterkunft, obwohl sie gar nicht umzieht. Die neue Tat beging die Mutter von vier Kindern unter zweifacher Bewährung.

Auf Bewährung kann sie diesmal nicht mehr hoffen, zumal sie die neue Tat gerade mal vier Monate nach ihrer letzten Verurteilung beging. Das Landgericht hatte sie zuletzt zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten und zu einer weiteren Strafe von sechs Monaten verurteilt, beide auf Bewährung. Die Bewährungszeit läuft noch bis 2020.

„Jetzt ist einfach Schluss“, sagt der Richter und schickt die Frau für drei Monate ins Gefängnis. Wenn sie Pech hat, werden die zwei offenen Bewährungen widerrufen. Dann müsste sie wegen 819 Euro für fast drei Jahre in Haft. Der Richter deutete allerdings bereits an, dass es unverhältnismäßig sei, einen solchen Dominoeffekt auszulösen. Das hieße, noch mal Glück gehabt ...

