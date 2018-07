Ein neuer Park für die Harthaer Die Arbeiten der Wohnbau GmbH an der Nordstraße gehen voran. Auch ein weiteres Projekt ist bereits geplant.

Aktuell sieht das Areal noch etwas leer aus. © André Braun

Hartha. Noch ist es etwas kahl an der Nordstraße 26-28. Nachdem die Erdhaufen beräumt und das Areal mit Schotter gefüllt wurde, lässt sich jedoch bereits erahnen, was dort entstehen soll: eine neue Pkw-Stellfläche sowie ein Park für die Harthaer.

„Die Abrissfläche ist fast fertig. Allmählich nimmt sie Kontur an“, sagte Marco Prüfer, Geschäftsführer der Wohnbau GmbH. Neben den Stellflächen plant das Unternehmen Sitzgruppen sowie den Bau einer Treppe. Im Juli soll noch die Asphaltdecke zur Nordstraße 24 erneuert werden sowie ein neuer Einlauf entstehen. Darüber hinaus soll ein Teil des Areals bepflanzt werden, Rasen und Bäume sind vorgesehen. „Im Oktober beziehungsweise November wollen wir mit dem Projekt fertig sein“ , so Prüfer.

Als die Wohnbau GmbH im April mit den Arbeiten begann, sei das Areal eine bloße Sandfläche gewesen. „Wir fangen nun damit an, diese schick zu machen“, hatte der Geschäftsführer gesagt. Damals war noch von einer Fertigstellung im Juli oder August ausgegangen worden. Dass sich das Bauende nun verzögert, hat einen einfachen Grund: Die Wohnbau GmbH betreibt das Projekt in Eigenregie. „Das werden wir auch weiterhin so handhaben. Deswegen werden die Arbeiten jedoch auch eher danach vorangebracht, wie es zeitlich passt.

Zusätzlich zum Park plant die Wohnbau GmbH auch den Ausbau einer weiteren Wohnung. Wie bereits zuvor sollen aus zwei Einraum- eine Zweiraumwohnung entstehen. Einen Interessenten gäbe es bereits.

