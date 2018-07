Ein lebenswerter Ort Ein Imagefilm von Arnsdorf ist nun fertig. Die DVD gibt es in der Gemeindeverwaltung.

Für die Gemeinde Arnsdorf gibt es einen Imagefilm. © Thorsten Eckert

Arnsdorf. Auf der Webseite der Gemeinde kann man sich bereits den Trailer dieses Filmchens anschauen. Unter dem Titel „Arnsdorf - Der Film“ zeigt Ilse Schlonske auf einem 15-minütigen Ortsrundgang, was diesen Ort für die Bewohner so lebens- und liebenswert macht. Mit diesem Imagefilm von Arnsdorf mit den Ortsteilen Fischbach, Kleinwolmsdorf und Wallroda will man natürlich auch ein wenig Werbung machen. Denn wer Arnsdorf bisher noch nicht kannte, wird durch diesen Film möglicherweise animiert, doch einmal in dieser Gemeinde vorbeizuschauen. Es ist ein überaus informativer Ortsrundgang, der da zu sehen ist. Ilse Schlonske zeigt Arnsdorf und die dort lebenden Menschen, gibt Infos zur Historie und zur Gegenwart, verbunden mit Zahlen und Fakten, die ja zu einem solchen Werbefilm letztendlich auch gehören.

In der Arnsdorfer Gemeindeverwaltung kann man die DVD ab sofort für den Preis von 9,50 Euro bekommen. (SZ)

