Schwarzbachs Woche Ein Leben aus dem Märchenbuch Stauchitz verrechnet sich beim Elternbeitrag und Riesa plant zwei Meilensteine. Ein paradiesischer Rückblick.

Riesa. Manchmal liegt die Lösung näher, als man glaubt, liebe Leserinnen und Leser. So manche Gemeinde hat sich in den vergangenen Jahren sicher die Frage gestellt, wie Stauchitz es hinbekommt, ohne große finanzielle Verluste eine der kinderfreundlichsten Kommunen zu sein. Die Gemeinde lag im kreisweiten Vergleich im günstigsten Bereich. Stauchitz, diese Oase für Familien, diese Wonne für das Portemonnaie.

Doch vergangene Woche nun der Schock. Die Gemeinde fand den wahren Grund für ihr jahrelanges Auftreten als barmherziger Samariter. Man hat sich schlicht und einfach verrechnet. Klingt albern, ist aber menschlich. Wenn auch ein wenig kurios, dass es bisher keinem auffiel. Obwohl die Betriebskosten stiegen, ist der prozentuale Elternanteil sogar gesunken. Mindestens 20 Prozent müssen die Eltern laut Gesetz zahlen, im vergangenen Jahr waren es in Stauchitz nur 16.

Da war die Politik wohl noch familienfreundlicher, als sie ohnehin schon sein sollte. Denn Grund für den Fauxpas ist der Umstand, dass man mehr Personal angestellt hat, als der Betreuungsschlüssel vorsieht. Bei der Abrechnung hat man sich aber an der vorgeschriebenen Anzahl des Personals orientiert. Seit 2012 sind damit rund 150 000 Euro flöten gegangen.

Und nun? Große Panik in der Gemeinde? Bei einer Testfahrt auf der B 169 nahe Stauchitz war am Wochenende davon noch nichts zu hören. War aber auch ziemlich windig.

Riesa hat es endlich geschafft, liebe Leserinnen und Leser. Nein, wir bekommen nicht die langersehnten letzten Bauabschnitte der B 169 im Eilverfahren hingezimmert. Und nein, wir haben auch keine Bevölkerungsexplosion zu verbuchen. Es geht hier um etwas ganz anderes. Riesa hat es endlich geschafft, ein Kunstwerk zu erschaffen, das nicht gleich sonderbare Assoziationen hervorruft. Zumindest in der Theorie steht es schon, irgendwo hier in Riesa. Wo genau, das wollen die Macher aus dem Wirtschaftsforum noch nicht verraten. Drei aus Edelstahl gefertigte Riesaer Riesen tragen den stählernen Erdball. Endlich kommen wir weg von diesen geradlinig in die Höhe ragenden Skulpturen, die uns, um im Volksmund zu sprechen, am Riesenhügel und im Stadtpark an überdimensionierte kleine Männer erinnern.

Die Verkündung dieses Vorhabens könnte passender nicht sein. Es ist ein richtiges und wichtiges Zeichen auch an den Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS). Denn der plant derzeit die Einführung einer Direktverbindung von Riesa nach Berlin. Und wenn die Hauptstädter dann schon einmal die Möglichkeit haben, mit dem Zug problemlos in unsere atemberaubende Elbestadt zu gelangen, sollen sie immerhin auch etwas zu sehen bekommen.

Zum Glück sind mit der neuen Riesen-Skulptur und den Zeitkapseln bereits zwei neue Attraktionen in Planung. Für weitere Fortschritte könnten die zahlreichen Berliner sorgen, die bei einer Stadtrundfahrt erstaunt feststellen: Wow, hier gibt‘s eine Bundesstraße, die auf einem Acker endet. Schnell ab zurück nach Berlin, im Kanzleramt Bericht erstatten. Wir beten schon so lange, da glauben wir mittlerweile an alles. Bestenfalls noch erwähnen, dass man durch die B 169 schneller von Riesa nach Stauchitz kommt, um sein Kind dort kostengünstig unterzubringen. Gibt bestimmt eine familienfreundliche Sonderregel.

Diese Woche wird wohl kaum paradiesischer werden.

