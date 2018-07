Ein Kran für die neue Rettungswache Nachdem hundert Stützen für das Fundament gesetzt sind, gehen die Arbeiten für das Millionenprojekt nun weiter.

Rund hundert Stützen wurden seit April in den Boden gerammt worden. Sie sollen dem neuen Gebäude der DRK-Rettungswache den nötigen Halt geben. Jetzt ist hier ein Kran aufgebaut worden, damit das Millionenprojekt in die Höhe wachsen kann. © Karl-Ludwig Oberthuer

Freital. Die neue Rettungswache, die das Deutsche Rote Kreuz (DRK) an der Ecke Dresdner Straße/Lutherstraße in Freital bauen lässt, wächst schon bald in die Höhe. Am vergangenen Freitag ist der Kran für die Hochbauarbeiten aufgebaut worden, wie DRK-Vorstand Ralf Schindler mitteilt. Zuvor waren rund hundert Stützen in den Boden gerammt worden. Sie geben dem neuen Gebäude den nötigen Halt.

Errichtet wird nahe der Dresdner Straße ein zweigeschossiger Büro- und Sozialbau, in dem auch Seminar- und Fitnessräume untergebracht werden. Dahinter entsteht ein Flachbau für insgesamt 18 Fahrzeuge, Werkstatt und Waschanlage. Die Ausfahrt im Einsatzfall läuft über die Dresdner Straße. Die Wirtschaftszufahrt soll an der Lutherstraße abzweigen.

Der Rettungsdienst ist bisher in einem Gebäude nebenan untergebracht, das einst öffentliche Bedürfnisanstalt und später eine Taxi-Zentrale war. 1997 zog der Rettungsdienst des DRK ein. Doch das Domizil ist zu klein geworden. Die mittlerweile 18 Fahrzeuge parken im gesamten Gelände, teils unter freiem Himmel. Und die 80 Mitarbeiter haben in ihren Aufenthalts-, Büro- und Umkleideräumen kaum noch Platz.

Es geht aber nicht nur um bessere Arbeitsbedingungen, sondern auch optimale Laufwege. Der Neubau ist so geplant, dass die Sanitäter schneller von ihren Aufenthaltsräumen an ihre Fahrzeuge kommen.

Der Rohbau soll vor dem Winter stehen, sodass in der kalten Jahreszeit der Innenausbau erfolgen kann. Die Inbetriebnahme der neuen Rettungswache ist für Mitte 2019 geplant.

Den Altbau wird das Rote Kreuz aber nicht aufgeben, sondern hat dafür schon eine neue Verwendung. Dort soll der Behindertenfahrdienst, der jetzt noch an der Papierfabrik in Hainsberg eingemietet ist, unterkommen.

