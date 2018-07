Blick zum Nachbarn Ein ganz besonderes Backwerk Das berühmte tschechische Hörnchen gab es einst in einer besonderen Form in Rumburg. Der Ursprung ist echt historisch.

In der Bäckerei Bláha in Vratislavice (Maffersdorf) sind die Hefe-Hörnchen namens „rohlíky“ so beliebt wie bei uns das Brot. © Arndt Bretschneider

Böhmen. Welcher Tourist kennt sie nicht, die im heutigen Böhmen, Mähren und der Slowakei üblichen und stets gleich aussehenden Frühstückshörnchen – die einfachen rohlíky? Sie sind eigentlich keine Hörnchen, sondern maschinell hergestellt und fast nicht gekrümmt.

Eine kompliziertere Variante waren die Rumburger Doppelhörnchen. Im nordböhmischen Niederland zur kaiserlich und königlichen Zeit, der K.-u.-K.-Zeit und während der Ersten Republik (1918 bis 1938) sowie danach im Sudetengau bis 1945 kannte sie Jung und Alt, oft kurz als Rumburger. Sie hatten eine leicht gebogene Form und waren durch eine gekrümmte Längskerbe getrennt, goldbraun glänzend und herrlich im Geschmack. Heute sind sie nur noch auf sächsischer Seite in der südlichen Oberlausitz bei traditionsverpflichteten Bäckern zu bekommen. Schon in den Großen Kreisstädten Löbau und Zittau kennt sie fast niemand mehr.

Und wie sieht es diesbezüglich in der Ursprungsstadt Rumburk heute aus? Die Sächsische Zeitung hat niemanden gefunden, der mit dem ins Tschechische übertragenen Begriff „Rumburské rohlíky“ was anzufangen wusste. Früher soll es in Rumburg 14 Bäckereien gegeben haben. Heute konnten noch drei ausfindig gemacht werden: U štoly, Chodská pekárna, Haback v.o.s. Die Verkäuferinnen dort hatten noch nie von den besonderen Hörnchen gehört. Lediglich betagte deutschstämmige Rumburger und Georgswalder erinnerten sich an diesen Semmeltyp, auch wenn sie noch Kinder waren, als sie das Land verlassen mussten.

Die eingangs erwähnten „rohlíky“ aber sind tägliches Brot. Das Vorbild dieser Backware sollte man in der Habsburger- und türkischen Militärgeschichte suchen. Als die Osmanen vor 335 Jahren zum zweiten Mal Wien belagerten, ist das dem türkischen Halbmond nachempfundene Hörnchen quasi „erfunden“ worden. Ein Wiener Bäckermeister namens Peter Wendler soll laut Bäckerbriefen von 1890 zufolge der Urheber sein und so soll es sich zugetragen haben: Ein Zeichen des muslimischen Glaubens ist die schmale Sichel des aufgehenden Mondes.

Der Islam richtet nicht nur religiöse Höhepunkte nach dem Mondkalender, sondern auch gesellschaftliche oder kriegerische Aktivitäten. Nachdem die Türken die Donaumetropole fast zwei Monate belagerten und ein Entsatzheer unter dem polnisch/litauischen König Jan III. Sobieski im Anmarsch war, fasste besagter Bäckermeister Anfang September 1683 einen Entschluss:Mit sichelförmigen, zusammengerollten Hörnchen aus den letzten Mehlreserven wollte er seinen Kunden zeigen, dass er die Türken verspottete, denn auch bei denen waren Lebensmittel und Schießpulver längst knapp geworden.

Seine krummen Semmeln wurden zum Symbol und kamen bei den Wienern so gut an, dass nach dem Rückzug des türkischen Heeres eine regelrechte Nachahmungswelle einsetzte. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die polnisch-litauischen Truppen daran Gefallen fanden und deren Fouriere (für die Versorgung zuständig) ähnliche Hörnchen – rogaliki genannt – nachmachten. Allmählich verbreitete sich diese handliche Brötchenform über ganz Mitteleuropa. In Prag nannte man sie auch bandury, in Polen rogaliki, in Kroatien dalamánky und in Frankreich croissante. Sie bestanden und bestehen aus Hefeteig mit mehr oder weniger Zutaten. Daraus werden Dreiecke ausgeschnitten und von den Längsseiten her zusammengerollt.

zur Startseite