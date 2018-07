Ein ganz besonderer Flohmarkt Fast wie in einer Bibliothek sieht es in der „Tonne“ aus. Bücher der verstorbenen Dr. Elisabeth Steinhoff stehen zum Verkauf.

Simone Major wohnt mit ihrer Familie erst seit wenigen Tagen in Roßwein. Der Bücherflohmarkt zog gleich die Aufmerksamkeit der ehemaligen Rossauerin auf sich. Auch für die beiden Kinder Emma Rose und Amelie Ivy gab es Interessantes zu sehen. © Lutz Weidler

Roßwein. Stadtrat Peter Krause (Die Linke) freut sich. Immer wieder kommen vom Markt Leute in die „Tonne“ des Heimatmuseums. Dort sind mehrere Tische aufgestellt, auf denen Bücher liegen. Der Flohmarkt ist ein ganz besonderer. Denn bei den Büchern handelt es sich um den Nachlass der im Oktober 2014 im Alter von 89 Jahren verstorbenen Stadträtin Dr. Elisabeth Steinhoff.

„Etwa ein Drittel der Bücher habe ich ausgelegt“, sagt Peter Krause und zeigt auf einen riesigen Stapel mit Kartons, die ebenfalls noch voller Bücher sind. Alles auf einmal auszulegen, wäre zu unübersichtlich geworden. Und so bleibe die Neugier, welche Schätze sich denn noch in den Kartons verbergen könnten. Den Flohmarkt will Krause mindestens bis zum September anbieten. Mittwochs von 8 bis 13 Uhr und an Dienstagen von 16 bis 19 Uhr, wenn auch das Rathaus geöffnet hat, wollen er oder ein Mitstreiter die Bücher an Interessierte verkaufen.

„Die Gefahr war groß, dass die Bücher alle im Container landen. Das wollte ich auf jeden Fall verhindern“, sagt Peter Krause, der sich mit um die Auflösung des Haushalts seiner verstorbenen Fraktionskollegin gekümmert hatte. „Jetzt war die Zeit gekommen und auch die Lust dafür da, das Projekt in Angriff zu nehmen“, so Krause. Der Roßweiner Heimatverein stellte die Räumlichkeiten im Heimatmuseum zur Verfügung. „Unser Ziel ist es, bis Ende September einen Großteil verkauft zu haben, denn dann soll in den Räumen die diesjährige Weihnachtsausstellung vorbereitet werden“. Insgesamt 50 Kartons hatte Krause eingelagert. In einem Karton befinden sich etwa 40 Bücher. „Es sind also rundgerechnet etwa 2 000 Bücher, die hier angeboten werden“, so Krause.

Vielfältig sind dabei auch die Genres. Es gibt Romane, sehr viel Reiseliteratur, Geschichtliches, Atlanten, Pflanzen- und Tierbestimmungsbücher, Literatur zu Politik, Medizin und vieles mehr. Neben neueren Büchern sind auch noch ganz alte zu finden, ganz wenige haben sogar noch altdeutsche Schrift. Auch aus der Zeit des Sozialismus finden sich Abhandlungen.

Birgit Schibiak aus Roßwein ist zum Stöbern und Schauen gekommen. „Ich lese sehr gerne. Gerade Reisebeschreibungen interessieren mich“, sagt sie. Von dem Flohmarkt hatte sie aus dem Döbelner Anzeiger erfahren. Jutta Eichholz freut sich über einen Roman. Eine andere Kundin, die ihren Namen nicht nennen will, hat ein Buch gefunden, das sie schon sehr lange suchte. „Hieronymus Lotter“ heißt es und auf der Rückseite findet sich noch der Preis von neun Ostmark. Nach längerer Suche fällt ihr noch ein Buch mit einer großen Sonnenblume auf dem Einband in die Hände. „Rat für jeden Gartentag“ steht darauf.

„Das ist ja der Renner. Das verschenke ich“, sagt sie. Auf dem Flohmarkt können die Besucher nicht nur stöbern, sondern auch Schnäppchen machen. „Einen bis höchstens fünf Euro nehmen wir für ein Buch“, sagt Krause. Ihm kommt es weniger auf den Gewinn an. Vor allem geht es ihm darum, dass die Bücher nicht vernichtet werden müssen. Außerdem dient die Aktion noch einem guten Zweck. Der Erlös kommt der Roßweiner Grafe-Stiftung zugute, dessen Vorsitzender Peter Krause ist. Die Stiftung kümmert sich um soziale Belange, hat beispielsweise Geld für den Hausbrand an der Wanne vor einigen Jahren und für die DKMS Knochenspenderdatei bei deren Aktion in Roßwein gegeben. Immer schwieriger sei es, Geld für die Stiftung zu bekommen, denn die Zinsen für den Grundstock in Höhe von 40 000 Euro sind längst nicht mehr so hoch wie noch vor einigen Jahren. „So sind wir auf Spenden angewiesen.“, sagt Krause. Dr. Elisabeth Steinhoff selbst war der Grafe-Stiftung zu ihren Lebzeiten sehr zugetan. Sie wurde vor allem wegen ihres sozialen Engagements von vielen geschätzt. Die Landwirtschaftswissenschaftlerin war im Jahr 1989 nach Roßwein gezogen. Von 1999 bis kurz vor ihrem Tod war sie als Stadträtin in der Fraktion „Die Linke“ im Einsatz.

Spenden Grafe-Stiftung: DE03860554620031930001; SOLADES1DLN; Verwendungszweck: Grafe-Stiftung.

zur Startseite