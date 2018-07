Ein Bus für Rugiswalde Das Verkehrsunternehmen OVPS hängt den Neustädter Ortsteil während der Umleitung ab. Die Stadt springt kurzfristig ein.

© Steffen Unger

Neustadt. Die Stadtverwaltung in Neustadt will verhindern, dass Bürger aus Rugiswalde ohne Auto in den kommenden Wochen abgeschnitten werden. Wegen der Bauarbeiten auf der S 154 zwischen Langburkersdorf und Ungerkurve verkehrt die Buslinie 261 bis zum 10. August mit Umleitung. Vier Haltestellen, darunter der Abzweig nach Rugiswalde, fallen in dieser Zeit ersatzlos weg. Die Rugiswalder, die sonst den Bus der Oberelbischen Verkehrsgesellschaft (OVPS) Richtung Sebnitz oder nach Neustadt und Dresden mehrfach am Tag nutzen konnten, wurden erst kurzfristig durch Aushänge darüber informiert, dass sie sich nun selbst um Beförderung kümmern müssen.

Auch die Stadtverwaltung sei erst spät über die wegfallenden Haltestellen informiert worden, berichtet Bürgermeister Peter Mühle (NfN). „Gleich nachdem wir es erfahren haben, haben wir mit dem Ordnungsamt nach einer Lösung für die Rugiswalder gesucht.“ Der Kompromiss: ein Kleinbus, der zweimal die Woche nach Neustadt und zurückfährt. Er startet dienstags und donnerstags 10 Uhr am Feuerwehrgerätehaus und fährt zum Neustädter Marktplatz. Drei Stunden später geht es zurück, sodass zumindest für Besorgungen ausreichend Zeit bleibt. „Die Rugiswalder wurden per Handzettel und Aushang darüber informiert“, so der Bürgermeister.

Die Stadt setzt das Taxi der Firma Lieschke zunächst bis zum 19. Juli ein, also während der ersten drei Wochen der Umleitung. Man wolle erst schauen, wie das Angebot angenommen werde. Die Kosten für den Kleinbus trägt die Stadt Neustadt, was für Unmut im Rathaus sorgt. „Der Versorgungsauftrag liegt bei der OVPS, nicht bei der Stadt Neustadt in Sachsen. So zieht man sich am einfachsten aus gewisser Verantwortung“, so der Bürgermeister. Er kritisiert außerdem, dass die Busumleitung erst so spät kommuniziert wurde und selbst die Stadtverwaltung erst wenige Tage vorher in Kenntnis gesetzt wurde. Er wolle die OVPS noch einmal ausdrücklich auf ihren Versorgungsauftrag hinweisen, kündigt er an.

