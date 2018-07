Dynamos U 19 zum Benefizspiel in Kalkreuth

Kalkreuth. Heute findet in Kalkreuth ein Benefizspiel statt, dessen Einnahmen dem Neubau der Kabinen der Fußballer des Gastgebers zugutekommen. Highlight ist eine Begegnung der ersten Männermannschaft des SV Traktor Kalkreuth gegen die U19-Juniorenauswahl der SG Dynamo Dresden. Die Mannschaft, in der auch ehemalige Spieler aus Großenhain und Umgebung zum Aufgebot gehören, spielt in der Junioren-Bundesliga. Zum Vorspiel steht sich die G-Jugend des SV Traktor Kalkreuth und des SV Grün-Weiß Ebersbach gegenüber. Einlass ist 18 Uhr, der Anstoß erfolgt 19 Uhr. Erwachsene zahlen fünf Euro Eintritt, Kinder bis Ende 17 Jahre zwei Euro.

zur Startseite