Dynamo spielt in Aue 0:0

Hannes Drews, Aue-Trainer: Ich finde es schade, dass wir unseren Fans heute keinen Sieg schenken konnten, die uns top unterstützt haben. Ich bin aber zufrieden, dass wir unseren Matchplan zu 95% umgesetzt haben, in der Defensive sogar zu 100%. Nur in der Offensive hat mir das letzte Quäntchen Mut gefehlt. Am Ende wollte ich aber wenigstens den einen Punkt nicht aufs Spiel setzen. Riesenkompliment aber an meine Mannschaft, wie sie die Standards von Dresden verteidigt hat. Wenn wir die Leistung von heute in Darmstadt abliefern, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt schaffen werden.